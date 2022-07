José Luis Escrivá: "Es irrevocable: las pensiones subirán con el IPC en cualquier escenario"

Se le ve tranquilo y satisfecho. El reciente acuerdo alcanzado en el seno del diálogo social sobre el nuevo sistema de cotización de los autónomos es, sin duda, motivo de alegría y un éxito en la carrera de José Luis Escrivá (Albacete, 1960) como ministro de la Seguridad Social. Esta era una reforma anhelada, que llevaba diez años en la recámara y que nadie había conseguido llevar adelante.

Y ya lleva unos cuantos acuerdos a sus espaldas. Sin embargo, no está siendo un camino fácil. Las dudas sobre la reforma de las pensiones que ha puesto en marcha son cada vez más fuertes de cara a lograr la sostenibilidad del sistema y arrojan una mayor presión al cometido que tiene por delante en este último tramo de 2022: la segunda fase que ha de aprobarse antes de final de año, con medidas más duras para enderezar la Seguridad Social.

Hay que darle la enhorabuena por este nuevo acuerdo en el diálogo social. ¿Pero se ha dejado el Gobierno demasiados pelos en la gatera con la negociación?

Yo no lo creo así. El único aspecto en el que ha habido algún cambio es que el planteamiento inicial era tener ya una senda de convergencia completa a los rendimientos netos de los autónomos en un periodo de nueve años y, frente a eso, lo que hemos acordado entre todos –y pienso que con buen sentido– son los tres primeros años. Visto desde esa perspectiva, lo que hemos acordado no es muy distinto de lo que teníamos en la cabeza para los tres primeros años.

Pero las cuotas sí son casi la mitad de lo que se había planteado al inicio.

Depende de con qué horizonte temporal. Aquí siempre hemos estado discutiendo los ritmos a los cuales queríamos llegar a ciertos niveles y al final creo que lo importante es que para estos tres primeros años tenemos un marco de referencia bastante razonable.

¿Entonces el objetivo final es llegar dentro de nueve años a unas cuotas que pueden duplicar las de ahora?

Sí, el objetivo final sigue siendo el que es: que tiene que basarse fundamentalmente en los rendimientos netos.

¿Cree que Europa va a recibir con buenos ojos esta reforma que usted mismo admite que no va a generar más ingresos?

Nunca ha habido ‘per se’ un objetivo recaudatorio en esta reforma. Este hito no habla de aumentar ingresos, sino simplemente corregir una anomalía del caso español respecto a otros países de nuestro entorno: que los autónomos coticen por rendimientos netos, por ingresos reales.

Sin embargo, la Comisión Europea lo que quiere es recaudar más y estas últimas reformas no avanzan por esta línea. ¿Eso cómo se va a hacer?

Hay un conjunto de elementos que van dirigidos a asegurar la sostenibilidad del sistema, por supuesto. El primero es que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal y esto requería modificaciones que hemos hecho con desincentivos a la jubilación anticipada e incentivos a la demorada. También hemos incorporado un mecanismo de equidad intergeneracional que supone una sobrecotización pequeña de aquí a 2032. Y después tenemos otra medida que también va a generar ingresos, que es la que tenemos que discutir con los agentes sociales y aprobar antes de final de año: el tope de la pensión máxima y de la base máxima de cotización. Esta medida, aunque a muy largo plazo es neutral, tiene la virtud de que va a generar un porcentaje significativo de ingresos transitoriamente, justamente en la década de los 30 y la década de los 40, que son las dos de más tensión en el sistema. Todas esas medidas van a asegurar y afianzar la sostenibilidad del sistema.

Otro asunto espinoso. ¿Cuántos años serán necesarios para calcular las futuras pensiones?

Esto lo tenemos que discutir con los agentes sociales desde septiembre. Pero también puedo aclarar que esta medida no tiene como objetivo generar más ahorro o reducir el gasto en pensiones. Lo que pretende es que el sistema se adapte mejor a las nuevas realidades del mercado de trabajo, porque no son siempre los últimos años de cotización necesariamente los mejores.

No me salen los números. Si la mayor parte de medidas adoptadas y las que van a venir no recaudarán más, ¿cómo caminamos hacia la sostenibilidad?

Es una leyenda urbana que España tenga un problema serio de sostenibilidad de pensiones. Estamos por debajo de la media europea de gasto en pensiones y somos de los pocos países europeos que ya transita a los 67 años en la edad de jubilación.

¿Pero no se ha marcado entonces como objetivo mejorar los ingresos?

Sí. Vamos a mejorar los ingresos y los ingresos se mejoran con el mecanismo de equidad intergeneracional y con el destope de bases, porque el reto de sostenibilidad de las pensiones en España no es esencialmente de largo plazo. Las previsiones de la Comisión Europea indican que a partir de aproximadamente finales de la década de los 40, el gasto en pensiones en España volverá a bajar otra vez. Por lo tanto, lo que tenemos que generar son mecanismos que refuercen el sistema transitoriamente en un periodo concreto, que es en la década de los 30 y la de los 40. Hay una percepción muy equivocada en este aspecto.

¿La revalorización de las pensiones con el IPC es irrevocable ante cualquier escenario económico?

Es absolutamente irrevocable. Es una norma que justamente está diseñada para dar seguridad, certidumbre y protección a todos los pensionistas ante situaciones complicadas como esta. Las pensiones se van a revalorización con la inflación media que haya en el mes de noviembre, absolutamente.

Permítame que insista. ¿Aunque se desate una crisis sin precedentes, aunque la inflación rebase incluso el 10%?

Absolutamente. Lo que va a hacer la inflación probablemente es bajar, no subir. Estamos hablando de escenarios extraordinariamente improbables. Siempre se pueden diseñar escenarios de cola extremos y especular sobre ellos, pero así no se hace la política económica.

¿La subida del 15% de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital se va a consolidar el año que viene o darán marcha atrás?

Tenemos que evaluar la situación. Por el momento es una subida transitoria y específica desde el mes de marzo al mes de diciembre para ayudar a los que tienen bajos ingresos en la erosión del coste de la vida.

¿Veremos en 2023 el compromiso de poner fin al déficit de la Seguridad Social?

Yo no diría cero, pero vamos a estar muy cerca del equilibrio. Estamos ya muy cerca. Este año podremos terminar en el 0,5% o 0,4% del PIB. Y en los próximos años debería seguir reduciéndose.

¿No considera que las pensiones y los salarios de los funcionarios deberían incluirse en el pacto de rentas por el que aboga el Gobierno?

En el caso de los pensionistas no es la posición del Gobierno en ningún caso. Los pactos de renta se diseñan sobre todo para evitar que en el proceso productivo se generen efectos de segunda ronda y los efectos de segunda ronda se generan por el lado de la oferta de la economía, no por el lado de la demanda. Y lo relevante son los márgenes empresariales y los costes laborales, pero no los pensionistas, que no están incluidos en ese proceso productivo a través de la oferta.

¿Y los funcionarios?

Los funcionarios están en una situación más abierta. Sí, se podrían incluir, pero es una pregunta que corresponde a la ministra responsable de este tema.

¿Nos tenemos que preparar para una situación económica adversa?

Yo creo que la situación sobre todo es incierta y el Gobierno sí que está tomando medidas para estar preparados. Va a depender de cosas que son muy difíciles de anticipar, como la evolución de la guerra, la evolución de los precios de las materias primas, ciertos comportamientos de segunda ronda. Estamos en una situación muy complicada y en una situación de esta complejidad, lo que hay que estar es preparado y tener planes de contingencia.