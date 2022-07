Carlos Galán, economista y escritor: "Lo más inteligente es invertir sin tener en cuenta las emociones"

Su libro ‘Independízate de papá Estado’, que autopublicó en 2015 en Amazon a los 23 años, tuvo un éxito rotundo, acaso por no ser políticamente correcto. Este economista zaragozano no reniega de la universidad, pero está convencido de que fuera de ella se aprende mucho más, especialmente a través de la experiencia. De ello y de otras cuestiones habla en esta entrevista con lenguaje directo este ex-analista de bolsa en el BBVA, que también trabajó en Samca y en una ‘start up’.

¿Por qué cree que ha tenido tanto éxito su libro ‘Independízate de papá Estado’?

Las claves del éxito de mi libro son, en primer lugar, que aposté por Amazon y por la autopublicación de KDP en 2015, cuando Amazon no llevaba mucho tiempo en España y cuando la autopublicación era muy desconocida en nuestro país. Esto fue clave para que el libro tuviera mucha visibilidad. En segundo lugar, mi historia era atractiva (un chaval que escribe un libro a sus 23 años) y enseguida me sacaron en periódicos, blogs, etc. También ha contribuido al éxito el lenguaje muy sencillo y ameno. Finalmente, ha ayudado el boca a boca. Mis lectores se convierten en fans y hablan del libro a sus amigos.

"En España, la educación financiera no existe prácticamente"

¿Cómo ve el nivel de la cultura financiera en España, y en particular en Aragón?

Como tantas cosas que debería enseñar el colegio, la educación financiera no existe prácticamente. Nos obligan a memorizar datos completamente inútiles y que hoy en día cualquier adolescente puede consultar en su teléfono. Y sin embargo no sabemos nada sobre manejar nuestro dinero, algo que, nos guste o no, va a estar presente cada instante de nuestra vida. Nos hacen aprender cuál es el caudal del río Tajo, cuando se encuentra rápidamente al consultarlo, y sin embargo no nos enseñan nada del dinero, el que tienes que manejar en cada instante de tu vida y del que el colegio no te enseña nada. La cultura financiera que se enseña en general es bastante homogénea.

Más información La Mafia refuerza su accionariado y prevé abrir 40 restaurantes más

¿Ve alguna particularidad en Aragón? Se suele decir que aquí hay más cultura financiera que en la media.

No, no hay grandes diferencias. Si acaso mencionar que Aragón, que suele ser la media en todo, también lo es en este aspecto.

Usted parece estar invitando a quien le lee o escucha a hacerse rico. ¿Está esa posibilidad al alcance de todos?

Todo el mundo puede hacerlo. Pocos lo harán. En realidad, creo que la cosa no va tanto de tener mucho dinero en el banco, sino de tener libertad financiera. De conseguir o bien un patrimonio o bien unas fuentes de ingresos pasivos que te permitan decidir qué hacer con tu tiempo, y decidir si quieres trabajar o no, algo que parece utópico pero es muy real si realmente lo buscas.

Estudió en la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo valora esa etapa? ¿Cree que fue ese un trampolín para algo?

La Universidad, donde estudié Economía y conseguí el premio nacional de fin de carrera, fue para mí un ‘sello’ que me permitió conseguir trabajos convencionales. Pero, sinceramente, a pesar de que estoy agradecido a la universidad, a los profesores y a esa etapa, aprendí pocas cosas útiles para la vida real. Lo que he aprendido sobre inversiones y negocios ha sido siempre por mi cuenta, en libros, cursos, webs o, la mejor forma, por experiencia.

Más información La inflación disparará en 15.000 millones más el gasto en pensiones para 2023

También estudió en Estados Unidos, habrá notado diferencias.

Sí. La diferencia es clarísima. A veces parece que lo que hacen ahí es infantil o simple, pero la verdad es que lo que enseñan es más práctico y lo estoy aplicando. Creo que por eso la Formación Profesional tiene más éxito en cuanto a colocación laboral más rápida.

"Yo invierto en dos activos principalmente: en bolsa a través de fondos indexados y en inmuebles para alquilar. Huyo de las criptomonedas y no creo en ellas"

Trabajó en BBVA y en otros sitios, pero parece que prefiere ir por libre.

Estuve un año trabajando como analista de bolsa en BBVA (2013). Dos años trabajando en una ‘start up’ especializada en la venta de lentillas por internet, Lentesplus.com, primero montando el proyecto en Chile y luego en México, entre 2015 y 2016. Y también trabajé cuatro en un grupo industrial aragonés, Samca, entre 2017 y 2021. Ahora estoy centrado en mis proyectos (libros, divulgación en mi blog, en mi podcast, en youtube y a través de mis cursos) porque esto me llena mucho más y el impacto y agradecimiento de lectores, seguidores y alumnos es algo difícil de superar con un trabajo por cuenta ajena.

Más información Banca y energéticas pierden 11.000 millones en Bolsa en la semana del impuesto de Sánchez

¿Qué recomendaría a quien recibe una herencia o se prejubila y tiene capital disponible? ¿Cómo debe administrar su dinero?

En primer lugar formarse, aunque sea mínimamente. En segundo lugar, dar el paso y poner el dinero en funcionamiento (no caer en la ‘parálisis por análisis’). Yo invierto en dos activos principalmente: en bolsa a través de fondos indexados y en inmuebles para alquilar (financiados y con alta rentabilidad). Huyo de las criptomonedas y no creo en ellas (salvo en bitcoin).

¿Qué espera de los mercados con esas subidas de tipos de interés que la Reserva Federal de Estados Unidos ya ha empezado a aplicar y se prevé que lo haga el Banco Central Europeo?

No tengo ni idea. No me gusta jugar a predecir el mercado porque pienso que es imposible y una pérdida de tiempo. En lugar de ello, tengo una estrategia de inversión mucho más tranquila y mucho más independiente de lo que haga el mercado. Creo que nadie sabe lo que va a pasar y por tanto, lo más inteligente o racional es invertir sin tener en cuenta las emociones o las predicciones.