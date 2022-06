Ayuso celebra el archivo de la investigación sobre contratos de su hermano: "No ha habido corrupción"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que la Fiscalía Anticorrupción haya archivado este jueves la investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a su hermano, Tomás Díaz Ayuso.

"Esto es así porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidente de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños", ha señalado nada más tomar la palabra en el Pleno de la Asamblea, donde comparece para dar cuenta del nombramiento como vicepresidente del consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio.

Así, se ha dirigido a la bancada de la izquierda para señalar que "ya van 20 veces contadas" que le han llevado a los tribunales y van "20 veces que la Justicia, jueces y fiscales, han dicho que son todo falsedades". A su parecer, "han utilizado el Parlamento y las instituciones para manchar" su nombre.

"Será que la Justicia es de extrema derecha, será que el sistema está corrompido... 20 veces se ha demostrado el uso torticero que están haciendo ustedes de la Justicia", ha señalado a continuación.

En este punto, ha dado las gracias al Grupo Parlamentario Popular, a su Consejo de Gobierno, "que lo ha pasado francamente mal durante estos meses", y "especialmente" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque gracias a que ha confiado en ella hoy es presidenta del partido que sostiene a su gobierno.

Además, ha sostenido que lo que ha pasado sería "como para pedir la dimisión de la izquierda al completo empezando por la líder de la oposición", Mónica García.