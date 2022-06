Ayuso a Mónica García "No es la única médico ni la única madre que está pasando calor. Ponga el ventilador"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este jueves a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que no es "ni la única médico ni la única madre que está pasando calor" y le ha instado a que se ponga el ventilador que "no es delito".

Así le ha espetado Ayuso a García durante la Sesión de Control al Gobierno, a una pregunta de la portavoz sobre la intensa ola de calor que está sufriendo estas semanas la región.

"Los madrileños nos estamos cociendo. Vengo a ejercer de presidenta, ya que a usted le gusta ejercer de oposición al Gobierno. Vengo con una ley debajo del brazo para abrir refugios climáticos, rehabilitar viviendas con la mirada puesta en la transición ecológica y fomentar las energías renovables. ¿Piensa adoptar alguna medida ante las olas de calor?", le ha cuestionado.

Al mismo tiempo, García ha lamentado que a "su negacionismo haya que sumarle el victimismo", ya que en lugar de asumir responsabilidades "su única propuesta es pedirle el gorrito de plata a sus socios de Vox".

"El cambio climático no solo amenaza nuestro planeta, sino nuestra manera de vivir. Va a ser imposible si se queda de brazos cruzados", le ha lanzado.

En su turno de palabra, Ayuso ha confesado a la líder de Más Madrid que usa el aire acondicionado. "Sí, soy así de rara (...) Usted no es la única médico ni la única madre que está pasando calor en España a causa de una ola que no he causado yo. Utilizan al medio ambiente y a las mujeres para retraernos a épocas del pasado", le ha replicado.

Así, ha señalado que en la Comunidad defienden "un modelo energético poniendo en marcha las mejores tecnologías y más avanzadas, activando el plan de vigilancia y control que se ha puesto en marcha". "Lo lamento García, el lunes va a remitir la ola de calor; así que ya se va buscando el siguiente insulto", le ha dicho.

Además, ha defendido que en las aulas están mejorando el aislamiento térmico, pero ha reconocido que aún tienen que hacer "mucho trabajo. Por último, ha instado a la portavoz a poner el ventilador, "que no es delito".