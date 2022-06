Requisitos para instalar piscinas desmontables en casa y dónde comprarlas

La llegada del buen tiempo y, en concreto, el verano, pega un gran empujón a la venta de piscinas desmontables. El mercado de este tipo de vasos se mueve ya desde las primeras semanas de primavera, cuando los termómetros asumen temperaturas considerables. El nuevo modelo urbanístico de las ciudades, que potencia la edificación en el extrarradio, también ha incrementado el uso de este tipo de piscinas, para las que es necesario disponer de un jardín o espacio amplio donde pueda colocarse.

Por otro lado, el tamaño y peso de estos modelos las hacen inviables para colocar en terrazas de pisos por un potencial derrumbe. También es muy peligroso colocarlas en azoteas y terrazas de tejado, así como sobre suelos que debajo guardan un parking, bodegas u otros espacios. En estos últimos casos, sería preciso una evaluación previa por parte de un especialista que confirmara la seguridad de la instalación sin riesgo de derrumbe.

Otros factores a tener en cuenta de la ubicación es la necesidad de tener cerca una toma eléctrica, de agua y un desagüe para su correcto funcionamiento. La superficie donde se realice la instalación no debe estar desnivelada o no sea un terreno arenoso, con el fin de evitar desplazamientos de tierra por el gran peso de la piscina. Así pues, las superficies más recomendables son sobre cemento o materiales similares, duros y resistentes. Con el objetivo de mantener la estabilidad de la instalación, son preferibles aquellas zonas donde no sople mucho el viento o estén rodeadas de árboles.

Requisitos para instalar una piscina hinchable en la terraza de casa.

Dónde comprar piscinas desmontables

Son muchos los proveedores de piscinas desmontables. Grande empresas con artículos de casa como Carrefour, Decathlon, El Corte Inglés, Alcampo, Lidl, Leroy Merlin o Bauhaus ofertan este tipo de piscinas, cuyos precios varían según el modelo y el tamaño. Así, se pueden encontrar desde 269 euros hasta superados los 1000. Por otro lado, empresas como Amazon y AliExpress también son distribuidoras de piscinas desmontables en internet, que se pueden encontrar en otras páginas webs como INTEX, Tuandco o Brycus.