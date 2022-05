Isabel Díaz Ayuso: "Ni una sola propuesta del Gobierno central va en favor de la prosperidad"

De presidenta de la Comunidad de Madrid a, más de dos años después, presidenta regional también de su partido. El PP-Madrid celebra este viernes y sábado el congreso que elegirá a Isabel Díaz Ayuso como presidenta. La mandataria repasa en una entrevista con 20minutos sus retos, el liderazgo de Núñez Feijóo y la gestión del Gobierno central.

Tras numerosos retrasos, intentos de bloqueo por parte de la anterior dirección del PP e incluso intentos de espionaje, el PP-Madrid arranca este viernes su renovación. ¿En algún momento pensó que no iba a llegar?

Sí. En muchos momentos me dio la impresión de que podía ocurrir. Es el congreso más merecido que se recuerda. El desenlace es conocido, pero es porque las emociones fuertes vinieron antes.

¿Se planteó retirarse de la carrera en algún momento?

Cada vez que la situación se iba poniendo más difícil y los ataques iban creciendo, me daba cuenta de lo necesario que era el paso de optar a la Presidencia del PP de Madrid.

¿Qué PP de Madrid veremos a partir de este viernes?

Uno renovado, con nuevas ilusiones, muy trabajador, humilde y con ideas que acompañen a la gestión.

Más información Isabel Díaz Ayuso, proclamada candidata única para el congreso del PP de Madrid

Esa renovación… ¿significa que solo contará con caras nuevas?

Sobre todo habrá personas que no tenían responsabilidades en la organización.

Usted y Almeida hacían antes de la crisis interna un tándem. ¿Cómo van a llegar a 2023?

Desde que el partido explotó, estamos todos recomponiendo la situación porque nos dejó descolocados. Como la relación siempre fue buena y hubo complicidad, seguimos trabajando juntos. En el congreso se va a ver: seguimos como siempre y el alcalde va a tener papel protagonista. Seguimos siendo un tándem y así nos presentaremos en 2023.

¿Hará cambios en su Gobierno a corto plazo?

No soy la misma de hace tres años y tengo tres veces más experiencia, así que tengo cada vez más claro qué Gobierno quiero. La organización en la Comunidad siempre se va renovando. Cuando pase el congreso, y estemos ya en otro escenario, lo que quiero ver es, para este último tramo de legislatura y ya con visos a la siguiente, quiénes tienen fuerza, quiénes son los mejores, quiénes saben más. Si esas personas hoy no tienen responsabilidades, se las daré.

¿Cómo valora las primeras semanas de Feijóo al frente del PP?

Su llegada es un soplo de aire fresco y, sobre todo, una esperanza. Trae una forma distinta de hacer política, dirigida por un hombre seguro, gestor, con experiencia y con ganas de hacer las cosas, con criterio, honradez y recuperando a España. Ahora nos están fabricando un país por la puerta de atrás, sin valores.

Más información El PP sigue al alza y podría alcanzar la Moncloa con un Vox estancado

¿Qué cree que va a pasar en las elecciones de junio en Andalucía?

Ha habido un cambio tranquilo a lo largo de esta última legislatura. La región ha pasado de liderar las listas de corrupción y de paro y fracaso escolar a las de creación de empresas y autónomos. Estos cuatro años de cambio, prosperidad y libertad en Andalucía van a darle a Juanma Moreno muy buen resultado.

Critica al Gobierno por su hoja de ruta educativa. ¿Por qué?

Se busca que el español no sepa el país que tiene, que no conozca su legado… que no sepa por qué hoy 600 millones de personas hablan su idioma, ni sus grandes gestas. Quieren que no se sepa todo lo que ha sido España, del mismo modo que se pretende desdibujar la Transición o se pretende volver a reabrir heridas.

Hay quien dice de usted que hace nacionalismo de Madrid...

El nacionalismo no es el amor por lo propio, sino el odio a lo ajeno. No hay una región más abierta y respetuosa con el mestizaje y con el conjunto de España que la Comunidad de Madrid. Pretender convertirla en un terruño, como han hecho otros presidentes con sus regiones, sería insensato.

Más información Ayuso denuncia la quema de la corona y la placa a los Héroes del Dos de Mayo en Sol

A Madrid la han acusado de 'dumping fiscal'. ¿No es un poco injusto que la Comunidad pueda bajar impuestos y otras no?

Todas pueden. Todas tenemos el mismo régimen fiscal, excepto Navarra y País Vasco. Todas podrían seguir el mismo camino, algo que sus jóvenes, sus empresarios y sus autónomos les agradecerían enormemente. Quisiera saber cómo se combate el 'dumping fiscal' internacional.

¿A qué se refiere?

Si España no baja los impuestos, el capital se va a ir a otros países. España está en clara desventaja en este contexto, porque tiene un Gobierno socialista que se niega a ponerse en el lugar del que emprende, del que contrata y del que pone su dinero. Están en una hoja ideológica absoluta que nos va a llevar a la ruina. No conozco ni una sola propuesta del Gobierno en todos estos meses que vaya en favor de la prosperidad. Son una fábrica de pobreza: la subvencionan, pero no acaban con ella.

El Gobierno central ha firmado esta semana un acuerdo de inversión con Catar, pero Podemos lo ha criticado. ¿Qué opina?

Para ellos sería mejor llegar a acuerdos con el chavismo o con otros países sojuzgados por el comunismo y tener a la población igual de pobre en un sitio que en el otro. Es más de lo mismo.

Sobre la ley del aborto, ¿qué le parece que no sea obligatorio el permiso paterno para mayores de 16 años?

Me parece muy grave que unos padres no puedan siquiera hablarle a sus hijos. No se puede tratar al aborto como si fuera un método anticonceptivo: hay que buscar fórmulas para apoyar, porque hoy vivimos en una sociedad que tiene todos los recursos para evitar el embarazo no deseado. También hay que respetar a las mujeres que a cualquier edad tienen dudas y tienen que pensar tranquilamente qué quieren hacer. No tienen que ser empujadas directamente a abortar o a hacer lo contrario.

¿Cuál es su postura sobre las bajas por reglas incapacitantes?

De toda la vida, cuando una persona se encuentra mal, sea por la menstruación o por lo que sea, se ha cogido una baja. Esto ya estaba inventado. Creo que esto perjudica a la empresa, especialmente a la pequeña, y que lo único que va a conseguir es que no se quiera contratar a mujeres. Además, se abre un debate que a mi juicio no lo es. Estar con un cuadrante explicándole a tu jefe o jefa cuál es tu reloj biológico del mes me parece fuera de lugar.

Más información El Gobierno propone también que se respete la ausencia a clase por reglas dolorosas

¿Cómo está la investigación del contrato de la Comunidad en el que está involucrado su hermano?

La Comunidad de Madrid desde el primer momento ha trabajado de manera honrada. Estamos esperando que el tiempo lo asiente todo y que nos demuestre que siempre hemos trabajado conforme a derecho. No hemos utilizado recursos ni hemos gastado tiempo en beneficiar a nadie de nuestro entorno por el hecho de serlo y en detrimento del patrimonio y de la imagen de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo valora los audios de Esperanza Aguirre pidiendo favores a Villarejo?

Lo que está saliendo, en lugar de ser periodismo, es historia. No entiendo por qué sale ahora, en unas semanas determinadas, desviando la atención, y por qué siempre se espían y se conocen los móviles de los mismos. Me parece todo sospechoso. Nada de lo que ocurre en política es casualidad.

La Asamblea de Madrid rechazó este jueves una propuesta para legalizar el cannabis con el voto del PP. ¿Por qué votaron en contra?

Estamos absolutamente en contra de las drogas porque no tienen un solo motivo positivo por el que existir, ya no solo por lo que suponen las narcodictaduras... es que acaban con la persona y su libertad, destruyen vidas, proyectos y causan graves trastornos. En el caso de los jóvenes, a todo esto se suma el fomento de la delincuencia.

Los tres últimos años han sido duros. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que no merece la pena?

Si pienso en mí pues quizás, pero pensando en todo lo demás, pues claro que compensa. Todos los días empieza la vida de cero, con lo cual todos los días veo la siguiente meta. Lo único que pienso es en hacerlo bien, porque además soy consciente de que las carreras políticas no han de ser muy largas… el resto de mi vida ya descansaré. Intento hacerlo todo con cabeza y corazón, con la ilusión del principio, aunque a nadie se le escapa que esto es muy duro. Pierdes tu vida por completo, pero a cambio ganas otras cosas que son muy bonitas.