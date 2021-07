Una crónica de la corrupción en España: "No lo sé, no recuerdo, no me consta"

"No lo sé, no recuerdo, no me consta", la fórmula más socorrida en un tribunal es el título con el que el periodista Alfonso Pérez Medina ha querido ilustrar el recorrido por las causas de corrupción en nuestro país: Desde Gürtel a la caja b del PP, pasando por los Pujol, los ERE, Villarejo o el caso Nóos.

Veinte años de saqueo de las arcas públicas y otros chanchullos en los que los corruptos "han aprendido a ocultar mejor el delito y la ganancia", observa el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en una de las entrevistas inéditas que aparecen en el libro.

La crónica de la corrupción de estas últimas décadas arranca con el sonado Tamayazo en 2003 que impidió al PSOE de Rafael Simancas hacerse con la Comunidad de Madrid. Un episodio que cubrió Pérez Medina cuando trabajaba en Europa Press antes de pasar a especializarse en la información de tribunales y desembarcar después en La Sexta.

Para el periodista este es el germen de los casos Púnica y Lezo, junto con la burbuja inmobiliaria, ya que con Esperanza Aguirre -a la que también entrevista en el libro- llegó a la Comunidad de Madrid "la doble G": sus dos vicepresidentes Francisco Granados e Ignacio González, de los que terminó admitiendo que le salieron "rana" al quedar al descubierto los presuntos negocios ilícitos de ambos en 2014 y 2016, respectivamente.

El libro está plagado de anécdotas, de entrevistas, de extractos de sumarios y de esos momentos de amnesia tan habituales de presenciar en los tribunales como el que protagonizó la infanta Cristina al ser interrogada en el juicio del caso Nóos con su marido Iñaki Urdangarín como principal acusado.

"Cristina de Borbón creó escuela con su estrategia durante el juicio y acuñó un concepto jurídico, 'hacerse la infanta', que ya es utilizado sin reservas por jueces, fiscales y abogados", desvela Pérez Medina.

Su declaración la resume en las 579 evasivas con las que respondió a las preguntas que se le formularon: 472 con "no lo sé", 82 con "no lo recuerdo" y el resto con "lo desconozco", "no lo sabía" o "no tenía conocimiento".

"Las excusas para imbéciles", título de uno de los capítulos y otro clásico en los tribunales, fueron también continuas, según recuerda, en el macrojuicio por la primera época de Gürtel, cuya sentencia propició la moción de censura que tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

Una corrupción política que empezó a aflorar en los noventa con el caso Filesa, el escándalo de financiación del PSOE, protagonista también estos últimos años de otro gran caso de corrupción, el de los ERE en Andalucía, al que el autor también ha dedicado un capítulo.

"Filesa fue el primer caso grave de financiación ilegal de la democracia, aunque pocas formaciones políticas se han salvado de investigaciones judiciales", observa el periodista.

Ni siquiera la monarquía. "No hay caso más significativo de codicia que el de Juan Carlos I" opina sobre el rey emérito, al que retrata como "el rey de las comisiones", en relación a las pesquisas de la Fiscalía sobre sus cuentas en Suiza y su supuesta vinculación al cobro de mordidas por obras como la del AVE a La Meca.