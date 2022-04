Así es Pegasus, el programa estrella de los servicios de inteligencia

La ingente cantidad de información que hoy en día guarda un 'smartphone' sobre sus propios usuarios no es solo objeto de deseo por parte de cibercriminales al uso. También hay empresas que ofrecen programas de espionaje a gobiernos, ejércitos y distintas fuerzas policiales con el fin de combatir el terrorismo o buscar personas desaparecidas. Eso es precisamente lo que la tecnológica israelí NSO Group afirma que hace su software Pegasus, una polémica herramienta que se encuentra en el punto de mira tras haberse utilizado para acceder a los móviles de más de 60 políticos, periodistas y empresarios independentistas, según la investigación realizada por 'The New Yorker' y 'The Citizen Lab'.

Actúa como un malware -un virus informático- a través del cual es posible acceder a fotografías, documentos y mensajes, aunque estén encriptados por Telegram o WhatsApp. También permite grabar conversaciones y vídeos activando, por control remoto, las cámaras y micrófonos de los propios dispositivos. Puede transmitir el audio de conversaciones privadas con suma facilidad. O realizar capturas de pantalla, revisar el historial de navegación y acceder a los archivos guardados en las nubes de Google, Amazon o Apple.

Aunque su principal novedad respecto a los tradicionales programas de espionaje es que este no requiere de ninguna acción del usuario para poder acceder al dispositivo. Es decir, puede infectar un teléfono móvil a través de una llamada o un mensaje sin necesidad de contestar o abrir ningún archivo. Una ejecución totalmente invisible para el usuario que lo convierte en un dispositivo de vigilancia 24 horas y transmite la información recopilada a una entidad externa.

La única forma de dejar de convertirse en una víctima de Pegasus es cambiar de teléfono, ya que en la actualidad no existe ninguna tecnología capaz de borrar este programa espía de sus memorias internas. Y todo ello pese a que se trata de un software con al menos seis años en el mercado.

La noticia sobre su existencia se desveló por primera vez a raíz del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, aunque todo parece indicar que se lleva utilizando desde 2010.