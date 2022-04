Sánchez no ha podido votar el texto del Sáhara al estar reunido con Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha podido votar la proposición no de ley sobre el Sáhara Occidental planteada por sus socios, y que el PSOE ha rechazado, al seguir reunido en el momento de la votación con el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el palacio de la Moncloa.

La mayoría del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la iniciativa que ratifica el apoyo al Sáhara Occidental para que pueda elegir su futuro en un referéndum de autodeterminación dentro del marco de las resoluciones de la ONU y ha dejado solo al PSOE, que ha sido el único partido que ha votado en contra. La proposición no de ley presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu ha salido adelante con 168 votos a favor, 118 en contra y 61 abstenciones, las de Vox y Ciudadanos.

La diputada del PSOE por Sevilla Beatriz Carrillo ha votado a favor de la iniciativa por error y Sánchez no ha podido votar al seguir en ese momento reunido en la Moncloa con Feijóo, en su primer encuentro tras la designación del sucesor de Pablo Casado, según han confirmado a Efe fuentes socialistas. El jefe del Gobierno no podía acogerse al voto telemático en el Congreso, ya que está reservado a unos supuestos excepcionales como embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad.

El grupo parlamentario socialista ha votado que no a la iniciativa del Sáhara pese a que su intención era apoyarla con un sí si el texto sometido a votación no sufría cambios a través de enmiendas, como finalmente ha ocurrido. La decisión que ha esgrimido el PSOE para votar no son las "duras" críticas que aseguran haber recibido el miércoles durante el debate del texto en el pleno por parte de Gerardo Pisarello, diputado de Unidas Podemos, formación que gobierna en coalición con los socialistas.

La votación de la iniciativa del Sáhara ha tenido lugar el mismo día en que Sánchez viajará a Marruecos invitado por el rey de este país, Mohamed VI, para afianzar las relaciones entre ambas naciones, y poco después de que en una carta asumiera la propuesta de autonomía planteada por Rabat para la excolonia española.

Por su parte, el líder popular ha considerado "inadmisible" el giro que ha dado el presidente del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y ha advertido a Pedro Sánchez que la soberanía reside en el Parlamento, no en el jefe del Ejecutivo. Además, ha dejado claro que él no tiene ningún elemento para ser optimista en base a hechos concretos con el país alauita. Así lo ha afirmado después de tres horas de reunión con el presidente del Gobierno en Moncloa, la primera como presidente de los populares.

Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que el presidente no puede cambiar de manera unilateral la "política histórica" de España en relación con el Sáhara Occidental, criticando así la decisión de Pedro Sánchez de apoyar la autonomía que propone Marruecos sobre la excolonia.

Además, ha advertido, tras las afirmaciones del Gobierno de que de esta manera protegía la españolidad de Ceuta y Melilla, de que la soberanía de España es una cuestión "innegociable" porque está protegida en la Constitución española, reside en el Parlamento y no en el presidente del Gobierno. Por lo tanto, ha rechazado "cualquier justificación, cualquier matiz, cualquier alegación de que esto es bueno para nuestra integridad territorial".