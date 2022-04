Feijóo marca distancias con Vox y e insta a cumplir el pacto con Mañueco

El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que el europeísmo y el autonomismo del PP son cuestiones que les "separan mucho" de Vox, al tiempo que ha instado a esta formación a cumplir el acuerdo firmado en Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco sigue pendiente de la fecha de su investidura.

Feijóo ha evitado además etiquetar a Vox como de extrema derecha. "Un partido autonomista y otro que no lo es, son concepciones muy distintas; si lo que pretenden son descalificaciones del presidente del PP a otro partido político voy a intentar no caer en ese error", ha afirmado en una entrevista con Onda Cero, en la que ha apuntado que respeta a todos los partidos.

El presidente de la Xunta de Galicia no ha confirmado si asistirá o no a la investidura de Mañueco como presidente en Castilla y León, en la primera coalición de Gobierno entre el PP y Vox. Dependerá de su agenda y sigue sin haber fecha, ha apuntado.

"No tengo confirmación de fechas, sé que hay un acuerdo, que se ha firmado y que Mañueco lo ha cumplido, corresponde a los socios de la coalición cumplir el acuerdo que se firmó hace semanas", ha afirmado.

Preguntado sobre si quiere evitar fotos con el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado que el PP no mirará "de reojo" a otras formaciones porque aspira a lograr mayorías y, pese a que haya gente que cree que es por eso un "iluso", no va a insistir y persistir en "errores políticos de la última década en España", al tiempo que ha defendido a los "grandes partidos que han hecho la transición española" y saben gestionar.

"A mí la política bisagrista o la política táctica de ver cuántos diputados voy a sumar y entonces no dejaré gobernar al que gana no me interesa", ha recalcado, mientras ha expresado respeto a todos los dirigentes incluido a Abascal y a sus votantes, muchos procedentes del PP, de los que ha dicho, no quiere una foto, si no su voto y se los va a pedir.

Dice Feijóo que mantendrá respeto a cualquier partido aunque estén en las antípodas, como ERC o Bildu, porque no se va a apuntar a la "descalificación, la tensión y el insulto".