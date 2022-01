Casado niega que sean el partido del 'no': "Sí a España y al PP; todos a ganar"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha cargado este domingo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por acusar a la oposición de ser negacionista y estar instalada en el 'no' a todo, y ha defendido que su formación política propone un "gran sí", una "alternativa en positivo".

"Sí a España, sí al PP y sí a Alfonso Fernández Mañueco, todos a ganar y a demostrar que somos el partido de la tierra", ha manifestado Casado en León, ante el XIV Congreso del PP de Castilla y León, que ha dado el pistoletazo de salida a la candidatura del presidente de la Junta a las elecciones del 13 de febrero.

Casado ha recalcado que el PP no es el partido del no, sino el de la "España real", que mira a "los compatriotas a la cara" para decir que están en política "para resolver problemas", y ha aludido a las más de 20 reformas que los populares proponen para reforzar las instituciones, crear prosperidad y empleo o mejorar el estado del bienestar.

El líder de los populares ha cargado contra Sánchez, el "del no es no" y quien dijo que no pactaría con Podemos, ERC o Bildu, y lo hizo, para recordar después los pactos de Estado propuestos por el PP desde la oposición en sanidad, migración o pensiones.

"¿Somos los negacionistas? Venga ya señor Sánchez", ha exclamado Casado, que ha dibujado a un Gobierno "partido" en dos y donde Sánchez solo es "copresidente" como, a su juicio, demuestra que no haya cesado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras sus críticas a las macrogranjas.

En contraposición, Casado ha reivindicado al PP, y en concreto al de Castilla y León, como una "fuerza tranquila", que "cumple lo que promete" y "dice lo que piensa y piensa lo que dice".