Diez millones de alumnos, pendientes de la decisión de la vuelta a clase

Más de diez millones de alumnos españoles están pendientes de la reunión que este martes mantendrá el Gobierno con las Comunidades Autónomas para fijar cómo será la vuelta a las aulas tras el paréntesis navideño, y bajo la lógica preocupación de la comunidad escolar y los padres por la explosión de contagios de la variante ómicron.

Son 8,2 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller y Formación Profesional) y otros 1,7 millones de estudiantes matriculados en el Sistema Universitario Español (1,3 millones de Grado y Ciclo) los que este martes sabrán si regresarán a las aulas de forma presencial, o si volverán a alternar la asistencia con las clases online. También está previsto que se confirme la fecha de la reanudación del curso en todos los niveles educativos, oficialmente fijada para el próximo lunes día 10.

A la importante cita, que comenzará a las nueve de la mañana en el complejo presidencial de La Moncloa, acudirán los responsables de los tres ministerios involucrados, la titular de Sanidad, Carolina Darias; la de Educación Pilar Alegría, y el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, que se estrena en un encuentro de estas características. También asistirán los consejeros del ramo en cada una de las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, en total cerca de medio centenar de representantes, aunque no todos participarán en el encuentro presencialmente.

Aunque en esta cita conjunta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria (como así se llama esta reunión extraordinaria), el Gobierno "va a escuchar" las propuestas de todas las comunidades, su posición está clara: apostará por la presencialidad total y a partir del lunes día 10, sin más retrasos "para cerrar cualquier especulación en ese sentido", subrayan fuentes del Ministerio de Educación, que recuerdan que las aulas han demostrado ser un espacio "absolutamente" seguro. Y en este sentido apuntan que el pico de aulas confinadas llegó el pasado 22 de diciembre, el mismo día de las vacaciones navideñas, con apenas el 1,3% del total nacional. En España hay 417.000 aulas de enseñanzas no universitarias y solo algo más de cinco mil han tenido que ser confinadas al detectarse algún brote. "Ese día (el 22) había confinadas alrededor de tres mil aulas de Infantil y Primaria, y poco más de un centenar de ESO y Bachillerato, pero hay que recordar que en Infantil y Primaria están los alumnos de 5 a 12 años, que son los que comenzaron a vacunarse más tarde con las dosis pediátricas", indican fuentes de Educación.

Desde este ministerio confían en que a lo largo del mes de enero estén vacunados prácticamente todos los niños de la vacuna pediátrica (ahora ronda el 30%), lo que permitirá afrontar el segundo trimestre del curso aún con más garantías. Además, recuerdan que del total de 741.000 profesores, hay 12.700 que, o bien han dado positivo o se encuentran en cuarentena, lo que supone solo el 1,7% del conjunto, un dato que no inquieta en el departamento que dirige Carolina Darias. "El 22 de diciembre se registró la cifra récord del curso, con 5.769 profesores positivos y 6.897 en cuarentena, no son datos alarmantes", señalan.

Nada de relajarse

El Gobierno también insistirá en la necesidad de mantener los estrictos protocolos anticovid adoptados en los colegios e institutos desde comienzos de curso, entre otras cosas que los alumnos, tanto los de enseñanzas no universitarias como los universitarios, lleven puesta la mascarilla en interiores y en exteriores, se mantengan las medidas del lavado de manos, la distancia de seguridad de al menos 1,2 metros y la ventilación constante de los espacios interiores, dejando las ventanas abiertas. "Lo que sí se va a pedir es que si ha habido cierta relajación, se vuelvan a extremar las medidas que tan buen resultado han dado hasta ahora".

Educación cree previsible que a la vuelta de las vacaciones haya algún repunte de casos de covid entre la población escolar "porque los niños vienen de pasar las Navidades en casa, y todo indica que hay más contagios en el ámbito familiar que en el escolar".

El Ejecutivo descarta de plano aplazar el inicio del curso, previsto para el día 10, porque muchos padres se verían obligados a dejar a sus hijos en otros sitios, lo que rompería las burbujas familiares y multiplicaría las posibilidades de contagio. "En los coles se está demostrando que hay pocos contagios", insisten.

Madrid era hasta ahora la comunidad más reacia a la presencialidad (apostaba por la semipresencialidad), pero este mismo lunes su presidenta Isabel Díaz Ayuso apostó por volver a las aulas de forma presencial en todas las etapas educativas.

En cualquier caso si no hubiera una decisión conjunta y no se pudiera establecer un criterio único por la falta de consenso entre Gobierno y Comunidades dirigidas por el PP, cualquier otra medida tendría que ser justificada ante la Comisión Interterritorial de Sanidad, que tendría que dar el visto bueno o rechazarla. "El PP nos están pidiendo uniformidad, no creo que nos pidan que rompamos la uniformidad", apostillan desde Educación.