El tribunal del 'caso Villarejo' descarta llamar como testigos a Sánchez, Marlaska o Dolores Delgado

El tribunal que juzga tres piezas separadas del conocido como 'caso Villarejo' ha rechazado las pruebas propuestas por las defensas, incluida la del propio comisario, que consistían en interrogar como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska; o la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, al considerar que no guardan relación con la causa.

Así han contestado los jueces Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermin Javier Echarri en un auto de 66 páginas donde resuelven buena parte de las cuestiones previas expuestas por las defensas durante las primeras sesiones de este juicio por los trabajos de espionaje que José Manuel Villarejo habría llevado a cabo en 'Iron', 'Land' y 'Pintor' y por los que se enfrenta a más de 100 años de cárcel.

A juicio del tribunal capitaneado por Murillo, las testificales de "miembros actuales del Gobierno de España o que lo fueron con anterioridad", así como de jueces y fiscales, no son pertinentes por "carecer todos ellos de cualquier relación con los hechos enjuiciados".

La defensa de Villarejo había pedido que testificaran Sánchez, Grande-Marlaska y Delgado por las "manifestaciones incriminatorias" vertidas en su contra a fin de que pudieran explicar en base a qué "pruebas" le han llamado "corrupto". La Sala ha apuntado que las manifestaciones que se hayan podido hacer sobre Villarejo antes del juicio, aunque puedan ser "poco respetuosas" con su presunción de inocencia, no afectan a la imparcialidad del tribunal.

El comisario también había reclamado que fueran interrogados como testigos los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González, así como los ex ministros María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y José Luis Corcuera, los ex secretarios de Estado Francisco Martínez y Rafael Vera, los fiscales Eduardo Torres Dulce, Javier Zaragoza y Manuel Moix, y los jueces Fernando Andreu, Diego de Egea y Alejandro Abascal.

Los magistrados han recordado que, si bien con estos testimonios Villarejo pretendía acreditar que trabajó para el CNI como agente encubierto, "estos extremos no han sido contradichos por las partes acusadoras". "Es más", han apostillado, la Fiscalía Anticorrupción "no puso objeción alguna para considerar ciertas todas esas alegaciones".

Sí han admitido las testificales de una decena de miembros de Policía, Guardia Civil y CNI, entre ellos los que fueran directores generales operativos Agustín Linares, Pedro Díaz-Pindado y Florentino Villabona; el director del Centro contra el Terrorismo y Crimen Organizado José Luis Olivera; el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos Francisco Javier Migueláñez; el comisario general de Policia Judicial Eloy Quirón; el jefe de la UCO Manuel Sánchez Corbi; y el agente Miguel Ángel Bayo, así como el ex detective de Método 3 Julián Peribañez.

Asimismo, ha dado luz verde a que comparezcan los testigos propuestos por el Ministerio Público Jaime Ostos Alcalá, Mónica Sanza y Marta Fernández Vázquez-Figueroa, todos presuntos perjudicados.

El "tronco común" de 'Tándem'

Por otro lado, han reafirmado su competencia para juzgar 'Iron', 'Land' y 'Pintor', debido a su vinculación con la pieza principal de esta macrocausa, aunque al mismo tiempo han reconocido que los hechos enjuiciados, si se consideraran aisladamente, no serían suficientes para mantener la competencia de la Audiencia Nacional.

El abogado del comisario, Antonio José García Cabrera, esgrimió que el único motivo por el que la Audiencia Nacional puede juzgar 'Tándem' es la calificación de organización criminal que se le da al grupo empresarial de Villarejo, CENYT, pero que no se ha traducido en una acusación formal por este delito en lo referente a las tres piezas juzgadas.

Los magistrados han coincidido en que la competencia de la AN radica en "la presunta existencia de un grupo de personas organizadas que a lo largo de una serie de años ha llevado a cabo una serie de conductas presuntamente delictivas", pero han añadido que el hecho de que de este procedimiento inicial se fueran desgajando piezas separadas para facilitar la investigación no implica que hayan dejado de formar parte de ese "tronco común" que es 'Tándem'.

También han mencionado como "ligazón común" de las más de treinta piezas que componen 'Tándem' que entre los hechos investigados en la macrocausa hay "acciones cometidas por los españoles en el extranjero".

Anticipando ya esta decisión del tribunal, García Cabrera planteó que el juicio quedara suspendido hasta que 'Iron', 'Land' y 'Pintor' pudieran juzgarse junto a la pieza principal ('King'), algo que los magistrados también se han opuesto al estimar que "resulta legal y procesalmente inviable" porque a este último caso aún le queda demasiado para llegar a la vista oral.

Lo que sí ha permitido el tribunal es incorporar a este juicio parte de la prueba documental de 'King', en concreto "el núcleo de la investigación judicial" en relación con las entradas y registros realizados en noviembre de 2017, donde se incautaron las grabaciones que Villarejo hacía de sus conversaciones con otras personas, uno de los pilares probatorios de 'Tándem'.

Sin respuesta para los audios de Villarejo



Los jueces creen que esta documental, sumada al propio acto del juicio oral, servirá para aclarar una de las cuestiones previas planteadas por Villarejo y otras defensas y que es clave para este juicio y el conjunto de 'Tándem': la posible nulidad de dichos audios por cómo se llevaron a cabos las entradas y registros y qué los desencadenó.

Las defensas denunciaron que esas charlas podrían estar manipuladas porque se rompió la cadena de custodia, mientras que los abogados de Villarejo y su hijo hicieron hincapié en que en este momento de las pesquisas no había indicios suficientes que justificaran tales inspecciones, denunciando que el comisario es víctima de una "investigación prospectiva" debido a la "animadversión" que le profesan Asuntos Internos y el CNI.

La respuesta del tribunal se conocerá en la sentencia porque los magistrados estiman que es necesario celebrar el juicio para aclarar "no sólo cómo se llevó a cabo (esta diligencia) y si los agentes encargados de su práctica observaron las directrices judiciales (...), sino si en el momento de llevarse a cabo los datos de cargo contra cualquiera de los entonces investigados eran racionalmente bastantes para acordar su práctica".

Por otro lado, los magistrados han optado por mantener a Podemos como acusación popular en el juicio, a pesar de que varias defensas, entre ellas la de Villarejo y su mujer, pedían expulsar a la formación 'morada' alegando que había hecho un uso político de la información que obtenía al estar personada. A este respecto, hacen suyo el razonamiento de la Sala de lo Penal de la AN, que observó un "interés legítimo" del partido en el conjunto de 'Tándem'.

Han resuelto igualmente sobre la queja reiterada de Villarejo porque el Juzgado Central de Instrucción Número 6 no le ha devuelto sus agendas personales, otra de las pruebas que cimentan 'Tándem'.

Aquí el tribunal se ha alineado con el juez instructor, Manuel García-Castellón, que ha permitido a las partes consultar estos cuadernillos manuscritos en la sede judicial aduciendo a razones de intimidad, ya que contienen numerosos datos personales, lo que "no impide que el autor de las notas extraiga las anotaciones que estime oportunas para su defensa".

En cuanto a la prueba documental propuesta, los magistrados han recriminado a Villarejo su "desmesurada petición" rechazando "la reclamación indiscriminada" respecto a otras piezas de 'Tándem' y a otros casos y restringiendo el material al que tenga relación en sentido estricto con lo ahora juzgado.