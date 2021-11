Fernando Simón no ve mucho sentido al pasaporte covid con el 90% de vacunados

Resalta el gran porcentaje de población vacunada en España, casi el 90% en mayores de 12 años, y apunta que ante situaciones diferentes en otros países, las medidas no tienen que ser iguales. Prefiere no hacer pronósticos de cara a Navidad: "No me atrevería a decir que vamos a estar muy mal o muy bien, es muy difícil".