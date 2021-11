¿Qué restricciones tiene Francia y qué se necesita para pasar la frontera?

La irrupción del coronavirus en nuestras vidas ha complicado en buena medida los viajes internacionales. Cada país tiene una incidencia distinta y una forma diferente de gestionar la pandemia, lo que provoca dudas en el viajero a la hora de plantear su recorrido. ¿Es obligatoria la mascarilla en mi destino? ¿Y el pasaporte covid? ¿Qué ocurre con la frontera? ¿Tendré que hacer cuarentena a la llegada o a la vuelta? Una palada de preguntas que, a fecha de hoy, tienen respuesta.

Todos los viajeros mayores de 12 años procedentes de España que entren en Francia por cualquier vía deberán acreditar mediante certificado digital o en papel una de estas 3 circunstancias: haber recibido un ciclo completo de vacunación (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen - Johnson & Johnson), haber obtenido un resultado negativo en un test PCR o de antígenos en las 72 horas anteriores al viaje o haber pasado la covid en los últimos seis meses, según la información facilitada por el Ministerio de Exteriores. En cuanto a los viajes por carretera desde o hacia España, las exigencias son las mismas.

Antes de embarcar en el avión o durante el vuelo, cada pasajero deberá rellenar una declaración jurada certificando que no tiene síntomas ni ha estado en contacto con un caso positivo de covid en las últimas dos semanas y que, en caso de que así se lo exijan las autoridades francesas, se someterá a un test de PCR o antígenos a su llegada al aeropuerto de entrada al país galo. El formulario será facilitado por la compañía aérea. Por otro lado, la mayoría de las compañías aéreas solo aceptan mascarilla quirúrgica, y no mascarilla de tela, a la hora de autorizar el acceso a la aeronave.

En estos momentos no hay vigente ningún toque de queda ni limitación especial de horarios. Asimismo, como regla general, no es obligatorio el uso de mascarilla al aire libre. Sin embargo, portarla sí es condición sine qua non en espacios cerrados, en el transporte público y en determinadas situaciones al aire libre (aglomeraciones, colas, mercados, acontecimientos deportivos y culturales...).

Además, desde el 30 de septiembre es obligatorio para toda persona de más de 12 años la presentación del pasaporte sanitario en todos los lugares de ocio y cultura, los medios de transporte colectivos y en los hospitales y residencias de mayores.