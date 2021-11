Marco Muñoz, del MIT: "Los universitarios del futuro deben ser 'todólogos'"

El Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las mejores universidades del mundo, revisa cada dos años el programa educativo de sus facultades y lo modifica si algo "ya no es relevante", explica su director de Iniciativas Estratégicas, Marco Muñoz, que defiende la necesidad de formar a "todólogos".

"Los universitarios del futuro deben ser 'todólogos' con una alta capacidad de especialización y un alto compromiso de servicio a los demás para reducir las desigualdades", añade Muñoz en una entrevista con Efe tras participar esta semana en el foro "La universidad del futuro o el futuro de la universidad", organizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).

Además, "si las personas involucradas en resolver problemas ven solo con las gafas de especialistas y no de una manera holística, podrían ser la razón de que no se apliquen soluciones diferentes a cuestiones que evolucionan muy rápido", añade Muñoz, asesor de la Asociación para el Avance de la Ciencia de Estados Unidos.

Muñoz, nombrado este mes director ejecutivo de Iniciativas Estratégicas del Ragon Institute del Massachusetts General Hospital, MIT y Harvard, cree que en el problema de la sobrecualificación de los universitarios españoles concurren una multiplicidad de factores.

España tiene la tasa más alta de la Unión Europea de ocupados universitarios en puestos de baja cualificación. Según Muñoz, "probablemente" deberían revisarse los programas educativos. "Si hoy mismo hay universitarios en España con cualificaciones profesionales más altas que las actividades que realizan puede ser que parte de la oferta educativa no sea adecuada".

Por otro lado "habría que preguntarle al estudiante si realmente estudió lo que quería y si no lo hizo así fue por que la oferta de esos estudios no existían, o por que los estudios recibidos no fueron adecuados para tener éxito en la sociedad actual".

Resolver problemas

De lo que Muñoz está convencido es de que los alumnos "sin formación profesional, en la cual lo probablemente más relevante sea la capacidad de adecuarse a retos fluidos, no estáticos, tendrán dificultades a integrarse a áreas productivas en constante movimiento por los avances tecnológicos. Es lo que llamo 'todólogos' con una alta capacidad de especialización según las circunstancias a las que se enfrenten y que realmente" sepan resolver problemas.

La forma más eficiente de evitar ese desajuste entre formación y mercado laboral es educando haciendo: "Lo que aprendo en el salón universitario lo tengo que llevar inmediatamente a la práctica para experimentar su aplicabilidad antes de terminar los estudios y quererme integrar a un mercado laboral que probablemente no necesite mis capacidades".

En el MIT se revisa el programa educativo de todas las facultades cada dos años y, si algo "ya no es relevante para la sociedad (industria productiva y de servicios como gobierno), lo modificamos. Es una responsabilidad de la institución preparar a los estudiantes y hacer investigación" que atienda las necesidades de la humanidad. El director del MIT cree además necesario analizar las razones por la que muchos titulados universitarios buscan emplearse "en lo que sea", antes de intentar crear su propio negocio o empresa.

En cuanto a las dificultades de comunicación entre la Universidad y la empresa opina que quizá se deba a una falta de confianza. "Me parece -subraya- una tremenda pérdida de oportunidad el que la universidad no busque más escuchar y aprender de la empresa y que la empresa no busque como ayudar a la universidad a desarrollar el conocimiento que finalmente beneficiará a toda la sociedad".

Concluye que la lección más importante aprendida de la pandemia de la covid-19 y que debe incorporarse al sistema educativo es "la colaboración y la multidisciplinariedad". "El individualismo nunca nos permitirá resolver los problemas a los que hoy nos estamos enfrentando", concluye.