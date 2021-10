Los 'salvadores' de los perros cercados por la lava en La Palma tuvieron que invadir la zona de exclusión, aún caliente

Este jueves sorprendía la acción de un grupo que se hace llamar Equipo A que decía haber rescatado a los seis perros que se hallaban atrapados por la colada expulsada por el volcán de La Palma. Con una pancarta que rezaba "Fuerza La Palma, los perros están bien", reivindicaban la autoría del acto, que supondría haber invadido el espacio de exclusión.

Horas después, la revista especializada en caza Jara y Sedal aseguraba que había sido el dueño de dos podencos, un cazador, y otros vecinos de Todoque los que habrían rescatado a los animales en la madrugada del pasado domingo al lunes saltándose la prohibición de no atravesar el perímetro de seguridad, motivo por el que lo mantuvieron en secreto.

La revista cita fuentes cercanas al cazador al asegurar que los animales se encuentran "sanos y salvos". "Varias personas accedieron al perímetro de seguridad y cruzaron hasta llegar a ellos aprovechando que la lava que se encontraba en el lugar ya estaba a baja temperatura, debido a que fue la primera que salió del volcán tras su erupción", asegura.

Por otro lado, el usuario de Facebook Canarias Te Quiero compartió fotografías en la red social en las que supuestamente aparecen los perros rescatados: "Estas son las fotos que demuestran que los seis perros de Todoque fueron rescatados por los vecinos, que no han querido revelar su identidad por haberse saltado el perímetro de seguridad para realizar el rescate. Son unos auténticos héroes, ellos y los podencos. ¡Muchísimas felicidades!", escribía en el texto que acompaña a las imágenes.

Un hecho "deleznable"

Al director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, no le hizo ninguna gracia lo ocurrido y calificó el hecho de "deleznable".

Los técnicos de la empresa de drones que habían viajado a la isla para recuperar a los animales, Aerocámaras, se quedaron estupefactos cuando comprobaron que habían desaparecido las mascotas. No podían dar con ellas ni empleando cámaras térmicas ni llamándoles con reclamos. Solo pudieron avistar dos conejos semiocultos por los matorrales.

Después de la inicial sorpresa, los responsables de la sociedad confirmaron que existían huellas que delataban la intrusión. Según Jaime Pereira, consejero delegado de Aerocámaras, los perros pueden llevar ya un tiempo liberados de su confinamiento. No en balde, el vídeo en el que se puede ver el mensaje del supuesto salvamento no es reciente. "Ya ayer [por el miércoles] no vimos nada", informó Pereira.

El único modo de acceder al recinto donde se encontraban los canes era transitar por alguna de las recientes coladas que rodean el espacio, una acción temeraria, dado que en algunas zonas el terreno llegaba a alcanzar los 160 grados. Los veterinarios consideran que sin ayuda de nadie los perros no pueden haber eludido el cerco de la colada por sí solos. Creen ilógico que si disponían de sustento se aventurasen a cruzar la cruzar la colada.

La empresa de drones llevaba días preparando la operación. Para mayor frustración, Aerocámaras había sobrevolado la zona el miércoles. Para poder hacer volar sus aparatos, necesitó un permiso del Pevolca que le fue concedido sin problemas. Morcuende adujo que el organismo hizo todo que lo estaba en su mano, como mantener a los animales con vida al proporcionarles alimento y agua. "Ya no sabemos nada más", sentenció. Se cree que los perros están bien, pero nadie ha podido confirmar con certeza su paradero.

Al comité científico del Pevolca se le consultó si era posible efectuar el rescate por tierra, posibilidad que desaconsejó porque entrañaba un grave riesgo para las personas. Luego, hace tres días, se presentó el plan de la empresa de drones para intentar salvar a los nimales con aparatos no tripulados, cuestión que recibió el visto bueno del organismo.

El rescate ha sido diseñado meticulosamente por Aerocámaras. Los operadores del dron, con capacidad para transportar una carga de 24 kilos y una autonomía de 14 minutos de vuelo, iban a inspeccionar con una cámara de 30 aumentos y otra termográfica la ubicación donde realizarían la "extracción". Antes, pensaban habituar a los animales al ruido y la presencia del dispositivo.