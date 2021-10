Un misterioso 'Equipo A' asegura haber rescatado a los perros atrapados por la lava del volcán de La Palma

Mientras se afinaban los preparativos del vuelo con drones de carga que se había ideado para rescatar a cuatro podencos que llevaban días cercados por coladas de lava en La Palma, una o más personas entraron en esa zona y sacaron a los canes sin que se supiera nada de ello hasta este jueves.

"Fuerza La Palma. Los perros están bien. 'A' Team", es el mensaje que alguien dejó escrito en una lona colocada en el estanque donde se había visto hace días a los perros, como muestra un vídeo subido probablemente por sus autores este miércoles a la red social Youtube.

"Por lo menos han tenido humor", ha respondido Jaime Pereira, el consejero delegado de Aerocámaras, la firma que llevaba tres días preparando la operación con drones y que hace 24 horas ya se confesaba extrañada de no encontrar a los perros, ni con cámaras térmicas, ni citándolos con reclamos que deberían atraerlos.

Que los animales están bien, está por ver, pero que la lona que muestra el vídeo de Youtube se encuentra en el estanque donde se habían refugiado los podencos es algo que ha confirmado esta Pereira: "Las imágenes de sus drones acreditan que ahí está. Y lleva al menos dos días en el estanque, solo que el viento la había tirado y vuelto del revés, por eso nadie había reparado en el "Equipo A".

Esta mañana hemos realizado #vuelos de reconocimiento de la zona donde se encontraban los perros pero por el momento no hemos obtenido rastro alguno. — Aerocamaras Especialistas en Drones (@aerocamaras) October 20, 2021

Aerocanarias no solo confirma que el mensaje de los supuestos rescatadores está donde el vídeo que corre por redes sociales cuenta que está, sino que alrededor hay huellas de pisadas de personas sobre la ceniza: la prueba irrefutable de que alguien entró allí.

Pereira no sabe cuándo ocurrió, pero sospecha que hace al menos dos días. Y, además, no le extraña: las imágenes térmicas muestran que hay puntos de la costra de la colada a 40-60 grados, sobre los que podría caminar alguien relativamente informado o ayudado con una cámara térmica de mano, aunque todo ello parezca una temeridad.

"Lo importante es que los perros han salido de ahí. Es lo que queríamos. Ahora solo queremos verlos... y nos vamos", ha añadido.

Lo que sí tienen claro los veterinarios que asesoran a esta empresa y a la plataforma animalista "Leales.org" es que los podencos no han salido solos de esa isla entre la lava. Podrían haberlo hecho, porque si ha caminado una persona, podrían cruzar también ellos, que pesan menos, poco más de quince kilos.

Sin embargo, no le ven sentido: en ese lugar los animales tenían agua y recibían comida regularmente. No se hubieran ido.

"Nosotros hemos dado todo lo que estaba en nuestra mano. De una forma u otra los perros ya no están ahí. Es lo que queríamos", ha argumentado Pereira. Eso y concienciar a la sociedad de que si uno tiene un animal, es responsable de cuidarlo, tratarlo bien y no abandonarlo.

"Es deleznable que haya personas burlando el perímetro de exclusión"

El director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) ha dicho este jueves que es "deleznable" que haya personas saltándose el perímetro de exclusión de las coladas de lava porque se fijan para garantizar la salud de la población.

En una rueda de prensa celebrada tras la última reunión ha comentado que los límites se establecen como "medida de protección" para las personas por lo que su vulneración "atenta contra el primer deseo" de los responsables del plan que es "evitar que haya ninguna víctima".

Sobre el rescate de los perros atrapados en Todoque, ha comentado que la dirección del Pevolca hizo lo que tenía que hacer para organizar el dispositivo pero no le han "comunicado nada" acerca de la situación de los podencos.

Así, ha relatado que "lo primero" que hicieron al conocer la situación fue "tratar de alimentarlos" y por ello "se mandó agua y comida" con drones y lograron recuperarse físicamente,

Después, se solicitó un rescate por tierra que fue descartado porque el comité científico planteó que "no era posible" y hace tres días, una empresa de drones presentó un plan de rescate por vía aérea que tras varias pruebas se aprobó.

"Ya no sé nada más, no me han comunicado nada. Hemos hecho lo que teníamos que hacer", ha comentado.