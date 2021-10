Sánchez pide que el rey Juan Carlos explique los casos que le salpican

Pedro Sánchez lanzó este jueves un mensaje al rey emérito Juan Carlos. Días después de que se haya conocido que la Fiscalía se inclina por archivar las diligencias que asumió en junio de 2020 para investigar sus irregularidades patrimoniales y que el exjefe del Estado se plantea regresar a España antes de que finalice el año, el presidente del Gobierno tildó de "conveniente" que dé explicaciones sobre los casos que le salpican.

Sánchez defendió, en una entrevista en La Sexta, que la labor del actual monarca, Felipe VI, está siendo "ejemplar" y puso en valor sus intentos de dotar de «transparencia» las actividades relativas a la Casa del Rey. Pero dejó caer que asuntos como el de las supuestas comisiones del AVE a La Meca, denunciadas por su examante Corinna Larsen, hacen daño a la Corona.

El jefe del Ejecutivo aseguró que el Gobierno no tiene nada que ver con la posición de la Fiscalía. "En este caso como en cualquier otro, y empeño mi palabra -dijo-, nosotros no estamos haciendo ningún ejercicio de favoritismo por el hecho de ser el rey Juan Carlos". No obstante también apuntó que sería bueno que el exmonarca diera su versión sobre «estas cosas» que se han ido conociendo, al margen de lo que acabe dictaminando la justicia.

Reproches a Casado y Ayuso

El presidente del Gobierno ha reprochado este jueves al líder del PP, Pablo Casado, su deslealtad con España al hacer afirmaciones como que el país está en bancarrota, y ha acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de actuar siempre por mera estrategia electoral.

Sánchez, en una entrevista en La Sexta, se ha referido a las críticas de Casado a la situación económica española y a las acusaciones de Ayuso de relegar a Madrid en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.

"La señora Ayuso, desde hace ya tiempo, confronta con el Gobierno de España en todo; cada vez que digo 'A' ella dice 'B' y si digo 'B', ella dice 'A'. Esta es una estrategia electoral", ha asegurado.

Para Sánchez, la presidenta madrileña "sabe perfectamente" que el Gobierno está apostando por Madrid en inversiones y también en políticas.

Frente a esa actitud, ha pedido a Ayuso que "aunque sea sólo una vez, colabore con el Gobierno en beneficio de los madrileños".

En cuanto a las palabras de Casado situando al país en bancarrota, lo ha negado de forma tajante y le ha pedido que no sea desleal ni genere falsas alarmas.

"Esta es la oposición que tenemos", ha añadido frente a una España que ha asegurado que "camina con buen rumbo".

Sí ha reconocido que su mayor preocupación es la evolución de la inflación.

El presidente del Gobierno ha confiado en que pese a la actitud que mantiene en la actualidad ERC, acabe finalmente apoyando el proyecto de ley de presupuestos.

A su juicio, no se entendería que un partido progresista no apoyara unos presupuestos "que son socialdemocracia de manual".