Sánchez mete a Iván Redondo en el grupo de altos cargos cesados y admite que no ha vuelto a hablar con él

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha metido a Iván Redondo en el mismo paquete de los ministros y altos cargos del Gobierno cesados en la remodelación del Ejecutivo que llevó a cabo en el mes de julio, lo que contrasta con lo que su exjefe de Gabinete viene afirmando desde entonces y es que fue él mismo quien tomó la decisión de irse.

Así lo ha señalado Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta, en la que ha afirmado que con la pandemia que ha padecido España y el mundo "hay días que valen por semanas, semanas que valen por meses y meses que valen por años" y "el equipo necesitaba renovarse".

El presidente ha admitido, además, que desde que Iván Redondo salió de Moncloa no ha vuelto a hablar con él. En todo caso, ha señalado que durante la pandemia que ha vivido como presidente del Gobierno ha tenido a Iván Redondo al lado, pero también a Pedro Duque, José Luis Ábalos, Carmen Calvo, a Manuel Rodríguez Uribes y a muchos compañeros en "primera o segunda línea que han dado lo mejor de sí para ayudar a este país para sobrellevar la mayor calamidad de estos últimos años, una emergencia sanitaria sin igual".

Las eléctricas sin "sobrebeneficios" se librarán de los recortes

Sánchez ha confirmado que a las eléctricas que firmen contratos con la industria que no incluyan los "sobrebeneficios" como consecuencia del alza de las materias primas no se les aplicarán los recortes de los conocidos como 'beneficios caídos del cielo', que se recogen en el decreto aprobado este jueves por el Congreso.

El jefe del Ejecutivo, que ha agradecido que el PNV se haya finalmente abstenido en el debate del decreto a pesar de sus advertencias, afirmó que es importante que se garantice un precio "razonable" al sector industrial, especialmente a la industria electrointensiva.

"Lo que vamos a hacer es decirles a las empresas, si ustedes plantean contratos donde no se incorpore este sobrebeneficio, no se le aplicará este decreto, como no lo incorporan, no será necesario aplicar esta medida (el recorte de los beneficios extraordinarios)", reiteró.

Sánchez, que lamentó que el PP no se haya sumado al decreto y que no haya sido capaz "ni siquiera de abstenerse", aseguró que mantiene su compromiso de que cuando termine el año el promedio de la factura de la luz que pagó cada ciudadano en 2018 sea "semejante" a lo que pague en 2021.

El presidente se refirió al fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona por parte de Iberdrola y apuntó que él no es quien para decirle a una empresa a quién tiene que contratar o a un "militante socialista" que tiene que hacer con su vida, pero garantizó a los ciudadanos que no es objeto "de ninguna presión ni de ningún lobby".

"Me debo a los ciudadanos, a los empresarios, a los autónomos y a una mayoría amplia que necesita un Gobierno comprometido. Empeño mi palabra que en eso es en lo que estoy", reiteró.

Pide que el rey Juan Carlos explique los casos que le salpican

Sánchez lanzó un mensaje al rey Juan Carlos. Días después de que se haya conocido que la Fiscalía se inclina por archivar las diligencias que asumió en junio de 2020 para investigar sus irregularidades patrimoniales y que el exjefe del Estado se plantea regresar a España antes de que finalice el año, el presidente del Gobierno tildó de "conveniente" que dé explicaciones sobre los casos que le salpican.

Sánchez defendió que la labor del actual monarca, Felipe VI, está siendo "ejemplar" y puso en valor sus intentos de dotar de "transparencia" las actividades relativas a la Casa del Rey.