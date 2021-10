Abascal carga contra Casado, "un burdo relevo" del PSOE al que augura que "no llegará a ningún Gobierno"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este domingo contra el presidente del PP, Pablo Casado, "un burdo relevo del PSOE", al vaticinar que no llegará a "ningún Gobierno" porque a los españoles "no se les puede mentir", diciendo que van a derogar leyes cuando no lo hacen, ni lo han hecho, en los parlamentos donde tienen la mayoría de escaños.

Abascal se ha expresado así en la presentación de la 'Agenda España', con la que esta formación ha querido mostrarse ante los españoles como una "alternativa patriótica de Gobierno", en un acto multitudinario que ha reunido a miles de personas en Madrid.

El dirigente de Vox ha dicho que el PP no entiende de matemáticas porque ahora llenan una plaza, en referencia a la reciente Convención del PP en Valencia, y se dedican a prometer políticas y derogaciones de leyes con 100 escaños que les dan las encuestas cuando no fueron capaces de hacerlo al tener casi 200. "No pueden mentir con más descaro", ha aseverado.

Ha insistido en que, pese a que anuncien que van a derogar las leyes del PSOE, tienen "las mismas en Madrid, Andalucía y Galicia" y "no las quitan", ha recalcado, para referirse en concreto a las normativas de género, "adoctrinamiento en las aulas" y de memoria histórica, entre otras.

Abascal ha comentado que los populares creen que les toca ahora a ellos, pero "no son una alternativa, son un burdo relevo de las mismas políticas con caras distintas" a las que ahora conforma el Gobierno, ha apuntado a los dirigentes del PSOE y Podemos. "A veces el PP y el PSOE parecen un par de socios que no paran de pelear y hacerse trampas unos a otros pero que mantienen la sociedad porque le sigue dando beneficios y se reparten las tareas", ha señalado.

En este sentido, ha precisado que "unos ponen la ideología y otros arreglan o malarreglan las cuentas para que puedan hacer negocios. "Son la derecha de Amazon y la izquierda de las mariscadas", ha ironizado.

"Mentira, (Pablo) Casado, no llegará a ningún Gobierno, porque a los españoles no se les puede mentir", ha exclamado, para añadir que "es de locos cómo se puede hacer una política de comunicación con tanta incoherencia". Para ellos, ha proseguido el líder de Vox, el cambio significa que 10.000 socialistas se van al paro y entran 10.000 del PP, mientras que para los dirigentes de su partido el cambio significa "ideas nuevas, 10.000 propuestas que cambian el rumbo de España de una manera radical".

Abascal presenta "Agenda España" David Fernández

Los 20 puntos de la 'Agenda España' son: igualdad entre españoles, unidad de España, empleo y salarios dignos, educación en libertad, acceso a la vivienda, producido en España, salud, protección social a los españoles, fiscalidad para la prosperidad, seguridad y defensa, inmigración e identidad nacional, España verde, reindustrialización y soberanía energética, despolitización de la justicia, Unión Europea, Iberoesfera, España rural, libertad de expresión, perspectiva de familia y dignidad humana.

Con ellos, defiende una España "sin fronteras internas" como garantía de la igualdad y la unidad. Y desarrolla sus tradicionales reivindicaciones, como recuperación de competencias por el Estado, supresión de las policías autonómicas o derogación de las leyes de Violencia de Género o de Memoria Histórica o ilegalización de los partidos separatistas.