Felipe González: "Nadie es más capaz de hacer el ridículo que Puigdemont"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado hoy que no cree que haya en España nadie "más capaz de hacer el ridículo" que el expresidente catalán Carles Puigdemont.

En un debate celebrado sobre 'Política y Periodismo', en el Oratorio San Felipe Neri, en el marco del 211 aniversario de la constitución de las Cortes de Cádiz, el expresidente socialista ha respondido así a las declaraciones que ha realizado Carles Puigdemont a su salida de la cárcel de Sassari, en Cerdeña (Italia), en las que ha ironizado sobre su detención diciendo que "España no pierde nunca las oportunidades de hacer el ridículo".

En el encuentro en el que debatía con el periodista Augusto Delkáder, Felipe González se ha mostrado partidario de mantener el diálogo "con el gobierno independentista" catalán, "y con la sociedad catalana factura" para resolver el conflicto políticamente.

"Aquí hace falta política, pero política dentro de la Constitución" que es "nuestro primer cinturón de seguridad", ha afirmado el expresidente para indicar que, si no se quiere judicializar el conflicto catalán, como ha sucedido, lo que no se puede es "incumplir las reglas del juego" y querer hacer un referéndum de independencia.

González ha comentado también que le "irrita más" que los que incumplen la Constitución sean "los que la defienden", en referencia al PP y a su negativa a renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial como mandata la Carta magna. Una actitud que le "inquieta más que ver venir de cara a los que quieren cargársela (la Constitución)".

En su opinión el PP se sitúa con su negativa a renovar los órganos constitucionales "en el terreno" de Carles Puigdemont, incumpliendo la legalidad. "Les ruego que hagan el ejercicio de mostrar que para defender una norma hay que cumplirla", ha incidido..

Para González, "no parece lógico" que "un partido como el PP que se autoproclama constitucionalista" no cumpla con la ley. "Si no le parece bien como funciona algo, de acuerdo. Primero cumple la ley y después, propón la reforma para cambiar lo que no te gusta", ha opinado.

"La Constitución son los cimientos del edificio de la convivencia y los cimientos no se ven. Sólo se ven cuando se resquebrajan, por eso tenemos que respetarlos", ha relatado Felipe González.

Felipe González ha criticado que la política actual sea "una política de trincheras", "mucho más crispada". En su opinión la crispación está generando "daño a la convivencia democrática, a la política y al periodismo". "Hace mucho tiempo que estamos en la política de trincheras, yo no quiero política de trincheras, quiero política del entendimiento".