¿Planes para este domingo? Descubre la nueva máquina arcade de Hi Score Science

Hi score Science llega este domingo al mundo arcade con el estreno de su nueva máquina recreativa. Si te gustan los arcades y quieres revivir esas partidas con arcades clásicos como Pac Man, Space Invaders, Pang, Puzzle Bubble, Tetris, hacerte el amo del volante con OutRun, Sega Rally y Daytona USA y descargar adrenalina disparando con Jurassic Park, Time Crisis y House of the Dead o bailando en las máquinas de ritmo, este domingo no puedes faltar a la presentación de la nueva máquina Hi Score Science.

La inauguración tendrá lugar el domingo 26 de septiembre a las 18 horas en una de las salas de recreativos más grandes de Europa, Arcade Levels situada en Cuarte de Huerva, Carretera Valencia KM 7.8 Nave 72A.

Si no puedes asistir recuerda que en estos momentos se acaba de abrir la III Liga Absoluta nacional on-line, para participar en la liga, simplemente hace falta descargarse el juego Hi Score Science en Play Store y Apple Store y en PC y Mac (www.HiScoreScience.org) y jugar, con nombre de usuario y contraseña, en modo multijugador-online-torneo – 'Curie'. En el torneo pueden competir on-line usuarios de cualquier edad, formación y localidad española.

¿Qué es Hi Score Science?

Hi Score Science es un videojuego gratuito en castellano e inglés, para dispositivos móviles, PC y Mac que busca saciar la curiosidad científica con la que todos nacemos y que nos lleva preguntarnos el por qué de las cosas.

Hi Score Science es un juego de preguntas y respuestas que pretende llegar más lejos que los juegos tradicionales haciendo a los usuarios partícipes del desarrollo científico e incluyendo explicaciones divulgativas de la realidad que se esconde detrás de cada respuesta.

El proyecto cuenta con dos modos de participación. La primera permite a sus usuarios formar parte del desarrollo del contenido científico del videojuego. Para ello, los usuarios pueden enviar sus preguntas que, tras una revisión por parte de un comité científico, serán publicadas en el juego. El otro modo permite a los usuarios demostrar sus conocimientos científicos y competir con otros usuarios de cualquier localidad a nivel mundial.

Torneos en distintas categorías

Para animar a la participación se han creado diversos torneos a nivel regional y nacional que cuentan con diferentes categorías: Senior (mayores de 18 años), General (de 14 a 18 años) y Junior (de 10 a 14 años) que premiarán a sus ganadores con trofeos, certificados, regalos tecnológicos y visitas científicas.

Además, acaba de dar comienzo la III Liga Absoluta Nacional on-line, en la que puede participar cualquier usuario de cualquier edad y formación y que contará con un torneo mensual on-line hasta junio. Cada uno de los partidos de liga cuenta con premios específicos.

Toda la información sobre el proyecto y las bases de los diferentes torneos se encuentra disponible en la web del proyecto www.HiScoreScience.org.

Divulgación en constante movimiento

El proyecto Hi Score Science nació en 2016 ante la necesidad de adaptar las actividades de divulgación al mundo de los más jóvenes, pertenecientes a la generación digital, que actualmente está centrado en los videojuegos y las nuevas tecnologías. Este proyecto ha ido avanzando año tras año, pasando de ser un proyecto de ámbito regional a nacional y llegado a un público más desfavorecido como son los pacientes jóvenes ingresados en hospitales, los habitantes del mundo rural y adultos, un colectivo habitualmente alejado de las actividades de divulgación que permiten participar de manera activa y no como meros observadores.

El proyecto ha sido premiado con el primer premio en la XVIII Edición del programa de Ciencia en Acción en la modalidad “Materiales Didácticos de Ciencias en Soporte Interactivo” (Premio IBM), ha recibido el sello D+i TOP, un reconocimiento a nivel nacional que premia a los mejores proyectos de divulgación científica inclusiva y ha sido nominado en dos ocasiones a los premios Tercer milenio.

Hi Score Science, es un juego muy bien valorado entre los usuarios con una puntuación de 4,5 sobre 5, una nota muy superior a otros juegos similares y cuenta en la actualidad con más de 30.000 descargas repartidas por todo el mundo, principalmente en España y Asia. El juego se ha presentados en las diferentes comunidades autónomas, en ferias de videojuegos, científicas y divulgativas, llegando a más de 100.000 personas.

¿Quién está detrás del juego?

El proyecto Hi Score Science, ha sido desarrollado entre dos centros de investigación, el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, ISQCH, y el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, INMA, ambos centros mixtos entre el CSIC y la Universidad de Zaragoza.

