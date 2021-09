Setenta confinados en Tarragona y varios atrapados en Castellón por las fuertes lluvias de la DANA en el litoral

La depresión aislada en niveles altos (DANA) ha dejado durante las primeras horas de este miércoles alrededor de 9.000 rayos y lluvias intensas en puntos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Entre las incidencias más significativas está un rayo que ha quemado el tejado de una iglesia en Otones de Benjumea (Segovia), la caída de parte del tejado de la planta de la empresa Amazon en Illescas (Toledo), inundaciones en diferentes edificaciones y viviendas, caída de árboles y ramas en diferentes lugares.

Asimismo, se ha dañado aún más después del paso de Filomena el empedrado de las calles de Toledo y las balsas de agua formadas en diversas vías han provocado el corte de diferentes carreteras como en Tarragona y Navarra.

En Madrid se ha interrumpido el servicio en el Metro y se ha cortado la circulación en algunos túneles, lo que ha provocado la intensificación de los habituales atascos en la capital española.

En Valencia, donde se ha iniciado la celebración de una tardías y atípicas Fallas 2021, están pendientes del cielo y las precipitaciones que se prevé lleguen a la Comunidad Valenciana este miércoles y el jueves.

La Policia Marítima col·labora en el desallotjament del càmping Alfacs on les pluges intenses han ocasionat aquests desperfectes

👇👇 pic.twitter.com/ByvpI8VYZR — Mossos (@mossos) September 1, 2021

Numerosos daños en Tarragona y Castellón

En Castellón, el barranco del Triador de Vinaròs se ha desbordado a consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas horas y ha atrapado a algunas personas en sus vehículos, según ha informado el alcalde, Guillem Alsina.

Los equipos de emergencias siguen trabajando desde las 12 horas en Vinaroz para rescatar a todas las personas atrapadas en sus casas y en coches, tras las inundaciones que han comenzado a producirse este mediodía entre el sur de Tarragona y el norte de Castellón.

Según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, el paso de la borrascas continuará dejando un tiempo inestable y adverso este miércoles y este, jueves, cuando la situación empezará a remitir.

El portavoz ha explicado que la DANA, junto con la presencia de aire muy húmedo, además del calentamiento diurno de la superficie propio de estas fechas, son factores que favorecerán la formación de chubascos de carácter tormentoso, que estarán -en muchos casos- acompañados de fuertes rachas de viento y granizo en amplias zonas de la península.

Esas precipitaciones se darán especialmente en la zona centro e interior de la mitad norte peninsulares, extendiéndose la inestabilidad meteorológica también el jueves a las Islas Baleares.

70 confinados en Tarragona

A última hora de la mañana de este miércoles, las lluvias han inundado bajos y calles en el Baix Ebre y el Montsià (Tarragona) y han obligado a cortar la N-340, entre Amposta y Alcanar, la AP-7, en Ulldecona en dirección Tarragona, y la carretera local TP-3318 en Ulldecona.

El temporal, que hasta las 13.00 había acumulado 167,8 litros de agua por metro cuadrado en Alcanar, ha inundado calles y bajos en la zona, donde, según las imágenes grabadas por algunos vecinos y compartidas en las redes sociales, ha arrastrado a varios vehículos. Además, las fuertes lluvias han dejado sin suministro eléctrico a 10.000 usuarios de la zona, si bien poco después la afectación se ha reducido hasta los 5.500 abonados, según Protección Civil.

El temporal, que en tres horas, hasta las 13:30 del mediodía, ha acumulado 212 litros por metro cuadrado en la estación de Alcanar, ha inundado calles y bajos en la zona, donde, según las imágenes grabadas por algunos vecinos y compartidas en las redes sociales, ha convertido algunas avenidas en ríos que arrastraban vehículos, sillas, mesas y mobiliario urbano hasta llegar al mar.

En San Carlos de la Rápita las lluvias han dejado más de 200 litros durante toda la mañana.

Además, unos setenta clientes se han confinado en las instalaciones de restauración del campin Els Alfacs de Alcanar (Tarragona), donde las inundaciones han causado desperfectos en una docena de búngalos, ante lo que se ha habilitado el pabellón municipal de la localidad para acoger a medio centenar de personas.

Protección Civil de la Generalitat ha pedido a la ciudadanía del Baix Ebre y el Montsià que evite los desplazamientos, ya que el episodio de lluvias todavía no ha finalizado, así como que no salga de sus casas si no es imprescindible, especialmente en la zona de les Cases d'Alcanar, y que suba a las plantas superiores de sus edificios y evite bajar a los aparcamientos.

Los Bomberos han enviado a unos 200 efectivos a la zona inundada, dotados con dos helicópteros y grupos de rescate y submarinistas, que por ahora dan prioridad a la asistencia de personas en problemas por la acumulación repentina de agua.

Además, los Mossos d'Esquadra han rescatado a dos personas y a un perro que habían quedado atrapados en su coche en un tramo inundado de un camino adyacente a la AP-7, donde los agentes han accedido nadando.

Además, el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 16 horas un total de 514 llamadas relativas a 371 incidencias por las inundaciones, 369 de ellas desde Alcanar.

Las lluvias torrenciales también han obligado a cortar la N-340, entre Amposta y Alcanar; la AP-7, en Ulldecona, en dirección Tarragona -tramo que se ha podido reabrir a primera hora de la tarde-; la carretera local TP-3318 en Ulldecona, y la TV-3316, en Alcanar.

También se ha cortado la circulación feroviaria de la línea de cercanías R-16 entre l'Aldea y Tortosa, ante lo que Renfe cubrirá con autocares el transporte alternativo por carretera, ya que el suceso ha afectado a 210 personas.

Las precipitaciones han dejado por la mañana sin suministro eléctrico a 10.000 usuarios de la zona, aunque la afectación se ha reducido poco después hasta los 950 abonados, según Protección Civil.

Lluvias también en Navarra

En Artajona, en la zona sur de Navarra, donde se encuentran en aviso naranja por las fuertes precipitaciones, se ha inundado el cuartel de la Guardia Civil y se han registrado incidencias además en Vergalijo o Caparroso, donde ha sido necesario achicar agua en una empresa textil.

Además, un tren ha quedado varado antes de llegar a la estación de Lodosa, un coche ha volcado en la A-68 y se han registrado inundaciones en viviendas en algunas localidades, corrimientos de tierras y se ha formado una gran balsa de agua en la carretera NA-6100 (Larraga-Peralta).