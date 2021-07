Triunfa en redes un premonitorio vídeo de Rockefeller, muñeco de José Luis Moreno, que acusaba al ventrílocuo de corrupción

“No se ha enterado que está abierta la veda de corruptos, chorizos, cabestros y empresarios como usted”. Así empieza un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales estas últimas horas tras la detención del empresario José Luis Moreno. Sus protagonistas, el propio productor televisivo y uno de los muñecos a los que daba vida: Rockefeller, un cuervo sin pelos en la lengua que le acompañó en sus años de éxito como ventrílocuo en televisión en la década de los noventa. Se trata de un 'sketch' sobre la corrupción que hoy parece premonitorio y ha sorprendido a más de uno.

A Moreno, que fue detenido por una presunta estafa de 50 millones, el juez le imputa los delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible. El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno atendió este jueves la petición de Fiscalía y acordó que el productor de televisión quede en libertad bajo fianza de tres millones de euros.

Ante estos acontecimientos no es de extrañar que su conversación con el cuervo Rockefeller, al que él mismo daba voz, se haya viralizado en las últimas horas.

"Usted que lleva defraudando a Hacienda, a mí, a los trabajadores y a todo el mundo desde que nació", subraya el cuervo al que pone voz el propio Moreno. "Están investigando a un par de personas o tres y yo no tengo nada que ver con esa gente", responde el ventrílocuo, que amenaza al muñeco con una querella.

No sé si es un AUTOZASCA !!!!!!!!!!!!!!! pero teníamos que poner esto de Jose Luis Moreno . Vía @juanLR_r pic.twitter.com/ejcZAr3nWI — Mejores Zasca! (@mejoreszasca) July 1, 2021

La conversación no tiene desperdicio. Lee aquí el diálogo completo:

Rockefeller: Está abierta la veda de corruptos, chorizos, cabestros y empresarios como usted.

Moreno: No exagere, están investigando a un par de personas o tres y yo no tengo nada que ver con esa gente.

R: Ah no eh, ah no eh, de momento.

M: Además, en este país hay muchísimas personas, lo que está pasando es una gota en el océano y además no lo van a conseguir.

R: Algunos no, pero otros.. Todavía está usted suelto.

M: ¿Qué insinúa?

R: No se preocupe señor Moreno, que yo no le voy a delatar. Salvo tortura o si me ofrecieran muchos millones de pesetas.

M: ¿A mí? Pero si yo estoy limpio de polvo y paja.

R: ¿De qué dice que está limpio usted?, marrano.

M: Que yo estoy limpio de polvo y paja.

R: Pero eso es por la edad, hombre y que es medio vegetariano pero de lo demás tiene usted más trampas que el Real Madrid.

M: Oiga, no me caliente usted las narices porque le meto una querella que le crujo.

R: Y seguro que la gana, pero yo como soy un don nadie catorce años a prisión. Y usted que lleva defraudando a Hacienda, a mí, a los trabajadores y a todo el mundo desde que nació no le hacen hijo putativo del ayuntamiento de milagro.

M: Yo no sé a qué se refiere. Estoy absolutamente limpio.

R: Ya lo creo, por eso cuando se quita los zapatos se mueren hasta los cabrales.

M: Yo soy un ciudadano ejemplar y tengo un expediente absolutamente blanco.

R: Es verdad, lo único que tiene negro es el dinero. Ya sé lo que me va a decir, yo no soy consciente de tener el dinero negro, yo no soy consciente de haber timado a todo el mundo, yo no soy consciente de ser un inconsciente... Toma consciencia.