Un enfermero madrileño se hace viral con un divertido monólogo para explicar la vacunación y el sistema de citas

Jorge, un carismático enfermero del SUMMA112 de la Comunidad de Madrid que está vacunando contra la covid-19 desde que comenzó la campaña el pasado mes de diciembre, se ha hecho viral en redes sociales después de que varios usuarios compartieran el momento en el da instrucciones antes de inocular la vacuna a un numeroso grupo de pacientes en el estadio Wanda Metropolitano.

El vídeo, que suma ya 151.000 reproducciones, recoge el divertido monólogo de este enfermero, que explicar en clave de humor cómo funciona la vacunación y el sistema de citas para inmunizarse frente al coronavirus

Jorge, que no tiene cuenta en Twitter pero sí Instagram, comienza señalando a las personas que acaban de ser vacunadas en qué situaciones se tienen que tomar paracetamol y, entre risas de los presentes, indica que el personal que va "de fosforito y votas reforzadas" no sabe cuándo les llegará el mensaje para la siguiente cita. "Somos persona del SUMMA 112 del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos han sacado en ambulancia, nos han metido aquí en el Wanda a vacunar, con lo cual no tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono", explica este sanitario.

El enfermero, que se ha ganado el cariño y el aplauso en las redes de decenas de usuarios, continúa diciendo qué hacer si la cita para la segunda dosis le coincide a alguien con las ansiadas vacaciones de verano. "Es que yo dentro de 21 días exactos tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara para llevarme". Tras las risas de los presentes, Jorge detalla que la solución en estos casos pasa por cambiar la cita a través del mensaje que recibe el usuario para confirmar la misma o del teléfono de gestión que aparece anunciado en varios carteles a lo largo del recinto.

En una emotiva y vitoreada despedida, el enfermero del SUMMA 112 concluye su discurso dando "las gracias de todo corazón" a todos los asistentes por la valentía de ir a vacunarse, a pesar del "bombardeo" mediático que ha suscitado este proceso.

"Gracias de todo corazón por haber venido hoy. Han sido unos auténticos valientes, porque después de todo el bombardeo informativo que hemos tenido durante estos meses, han hecho lo correcto. Gracias a que se han llevado este pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia, que ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna", concluye ante el cálido aplauso de todos los presentes.