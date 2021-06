Los universitarios apoyan de forma mayoritaria la vacunación con Astrazeneca

Los estudiantes universitarios que estaban pendientes de completar su inmunización tras recibir la primera dosis de Astrazeneca en febrero han coincidido este jueves de forma mayoritaria en Zaragoza por mantener el mismo fármaco. La fila en el acceso y la sala de espera repleta contrasta con la imagen que se observaba el lunes y el martes, cuando menos de un 8% de los jóvenes citados quiso inocularse Pfizer.

Las puertas del pabellón polideportivo del campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza se han abierto a las 9.00, y ya había decenas de personas esperando para entrar a las instalaciones reconvertidas en centro de vacunación masiva. Para la jornada de este jueves se ha citado en turno de mañana o de tarde a los mismos alumnos que el lunes pasado -1428- de los grados de Enfermería, Medicina, Fisioterapia, Odontología, Psicología, Terapia Ocupacional y Trabajo Social, así como del máster universitario en Psicología General Sanitaria. El ritmo era constante desde primera hora. Alberto Sánchez, director del área de Deporte y Salud del Vicerrectorado de Cultura y Política Social, explica que se han habilitado tres líneas de vacunación (uno más que a principios de semana), así como un punto de preparación de los viales y otro reservado al equipo del 061.

Cada minuto se ha citado a tres estudiantes, por lo que las previsiones son inmunizar a 180 a la hora aproximadamente. Nueve enfermeros de los centros de salud Actur Oeste y Actur Norte se encargaban de realizar esta tarea por la mañana.

Antes de acceder, se les informa de que preparen el documento de identificación así como el consentimiento informado rubricado con la aceptación expresa de recibir la fórmula anglosueca. La mayoría de los citados traían el papel firmado desde casa, que recibieron por correo electrónico, aunque había impresos a sus disposición.

Tras recibir el pinchazo, los alumnos aguardan 15 minutos por si tienen algún efecto adverso al medicamento. Se han previsto 90 plazas en esta zona, ocupando sillas plegables y espacio en las gradas. En este espacio esperaba Vanessa Agustín, estudiante de 2º de Trabajo Social, quien reconocía que prefería Astrazeneca a Pfizer "para no mezclar vacunas". Una decisión, dijo, que no le generó ninguna duda, igual que a Mario Acedo, de 4º de Terapia Ocupacional, que pensaba que "era lo más lógico" para no combinar fármacos. Con la primera dosis, relató, estuvo dos días cansado y con fiebre: "A ver qué tal va esta vez".

Para Jaime Agustín, estudiante de 3º de Fisioterapia, la decisión de optar por Astrazeneca ha sido, fundamentalmente, porque este jueves se examina en la autoescuela y no quería vacunarse el lunes por los posibles efectos adversos. En la decisión, dijo, ha pesado más "el día que la vacuna". Tampoco quiso mezclar fármacos Claudia Adelantado, de 2º de Enfermería, que explicó que ya ha realizado prácticas tanto en centro de salud, en el primer semestre, como en hospital, en el segundo. Con la primera dosis de Astrazeneca tuvo 39 grados de fiebre: "Es un riesgo que asumo. Prefiero estar vacunada que pasarlo mal dos días".