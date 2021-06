Así es el polémico nuevo semáforo covid: las restricciones en los niveles de alerta y la nueva normalidad

Se permite la apertura en el nivel 1 y en la nueva normalidad. En estos establecimientos, el consumo de bebidas y alimentos, tanto en zonas interiores como exteriores, se hará sentado en mesas, con una separación entre las sillas de distintas mesas de al menos 1,5 metros. Podrán abrir hasta las 2.00 y no se podrá superar el 50% de aforo máximo en el interior del local con un número máximo permitido de seis personas. Las terrazas al aire libre podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas pero solo con un máximo 10 personas. Si el territorio llegara al nivel de alerta 2 , la comunidad podrá valorar autorizar la apertura de locales de ocio nocturno con las restricciones que se proponen en el semáforo de Sanidad, que reduce el aforo a un tercio. ​En los niveles 3 y 4 no se permitirá la apertura de dichos locales. En la nueva normalidad se permite el cierre del ocio nocturno a las 3.00.

3

Eventos masivos

Los buenos datos epidemiológicos y la llegada del buen tiempo traen de la mano la celebración de eventos multitudinarios, como los festivales de música. Estos eventos están autorizados tanto en el nivel 1 como en el 2 y, por supuesto, en la nueva normalidad, pero no se podrá comer, beber ni fumar, tampoco vapear, y el uso de la mascarillas será obligatorio.

​Nivel 1: en este caso el aforo queda reducido a la mitad y la distancia aumenta a 2,25 metros al aire libre y en modalidad de pie, con un máximo de 5.000 participantes.

De ser sentado, son las mismas normas que en la nueva normalidad, salvo por el máximo de asistentes, que será siempre de 5.000.

En actividades cerradas, el aforo será del 75 % con un máximo de 2.500 personas si se garantiza una separación entre los asistentes o grupos de asistentes de al menos 1,5 metros no permitiendo el consumo de bebida o comida.

Nivel 2: el número de asistentes no podrá superar los 2.500 o el 30 % del aforo, garantizando una superficie útil por cada persona usuaria de 3 m2 si son al aire libre y de pie.

Cuando el público esté sentado puede aumentarse al 50% de la capacidad si se garantiza una separación de al menos 1 metro y no se permite el consumo de bebida o comida en la zona de público.

De ser bajo techo, el aforo también se reduce a la mitad con un máximo de 1.000 asistentes que deberán guardar al menos 1,5 metros de distancia sin que puedan consumir bebida o comida.