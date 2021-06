Díaz afirma que preguntó a la dirección del PSOE si no la respalda por ser mujer ante el apoyo a otros que perdieron elecciones

La candidata en las elecciones primarias del PSOE-A a liderar de nuevo la candidatura del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía en los próximos comicios autonómicos, Susana Díaz, ha defendido este jueves que al plantear si la dirección federal del partido no respalda sus aspiraciones por ser mujer solo hizo "una pregunta", derivada del "hecho objetivo" de que otros líderes autonómicos varones derrotados en sus elecciones no han encontrado obstáculos para "repetir" como candidatos.

En una entrevista en Telecinco, Susana Díaz ha evaluado las reacciones derivadas de una reciente intervención en la que preguntaba si la dirección federal del PSOE no apoya sus pretensiones de repetir como candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía por el hecho de ser mujer.

En ese sentido, ha defendido que en España, "los avances en igualdad los ha liderado siempre el PSOE", precisando que ella sólo formuló "una pregunta" ante el "hecho objetivo" de que otros líderes autonómicos del PSOE, en este caso hombres, no habrían afrontado problemas para repetir como candidatos pese a perder las elecciones.

Ello, cuando según ha insistido, ella ha "ganado" las elecciones andaluzas de 2018, en las que el PSOE conservó su papel de fuerza más votada y que se saldaron finalmente con la conformación de un gobierno de coalición entre PP y Cs con el apoyo de Vox.

Según ha reiterado, no entiende "por qué" pese a todo, le habrían instigado a "que no compitiese y no disputase la posibilidad de ser la candidata" del PSOE a las próximas elecciones autonómicas.

"Es un hecho objetivo. Hay compañeros que han perdido las elecciones y nadie les ha cuestionado para repetir y yo nunca he perdido unas elecciones", ha insistido Susana Díaz, agregando que tan solo planteó "una pregunta" ante la cual "hay quien se ha ofendido mucho", a su entender de modo "desmedido". "Ellos sabrán", ha enfatizado.

Sobre ese aspecto, ha reflexionado que las mujeres que "disputan la primera línea" de la política "muestran mucha más fortaleza", lo que "a veces no permite" que trascienda cómo se sienten.

Como ejemplo, ha expuesto que después de que el pasado mes de febrero se reincorporase a la actividad política tras dar a luz a su segundo hijo, "prácticamente después de una cesárea", hubo de afrontar críticas de que como líder de la oposición estaba "tirada a la bartola" cuando "estaba dando el pecho". A las mujeres que ejercen la actividad política, se les reclama "a veces roles masculinos", según ha opinado.

En cualquier caso, ha apostado por "no hacer más polémica de esto", abogando por "demostrar lo mismo y competir en igualdad", lo que le ha llevado a ensalzar su "defensa de la igualdad y de un PSOE cada vez más feminista". "Ahí voy a ser firme", ha dicho.

También ha considerado que resulta "más que evidente" que ella no es "la candidata de Madrid", en alusión a la dirección nacional del PSOE, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ella misma disputó sin éxito las elecciones primarias del PSOE en el plano federal allá en 2017.

En ese sentido, ha expuesto que en los últimos tiempos le han ofrecido "muchas cosas", en clara alusión a cargos o responsabilidades para que abandonase la esfera autonómica, pero ha preferido ser "prudente" sobre tal extremo. En cualquier caso, ha defendido que ella no es "una persona de camino fácil, sino de caminos difíciles".

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno central promueva indultos parciales para los presos condenados por el procedimiento independentista catalán, Susana Díaz ha recordado que se trata de una "competencia del Gobierno, que es que tiene que meditar y decidir".

Si Pedro Sánchez quisiese conocer su opinión, según ha precisado, "se la daría", si bien a día de hoy "no hay ninguna decisión tomada" ni "ningún acontecimiento real".