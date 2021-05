Laura Borràs no se reunirá con el Rey para comunicarle la investidura de Aragonès

Ya empieza a ser tradición que el presidente de la Cámara catalana evite la visita a la Zarzuela para comunicarle la investidura del presidente de la Generalitat. No es una condición 'sine qua non' para que el cambio de gobierno sea efectivo, pero sí era un gesto de cortesía que se perdió durante los años del 'procés', lo que ha visualizado la distancia entre la jefatura del Estado y las instituciones autonómicas catalanas.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, avanzó este jueves que no acudirá al Palacio de la Zarzuela a comunicar al rey Felipe VI la investidura de Pere Aragonès, como se hizo en el pasado con otros jefes del Ejecutivo catalán. "Hay medios a nuestro alcance, como cartas o correos electrónicos, para poder hacer esta comunicación", afirmó la dirigente nacionalista. Borràs, como portavoz de Junts en el Congreso, sí acudió a la cita real durante la ronda de contactos tras las elecciones generales. "Cuando he ido a ver al Rey, he ido a decirle cosas en directo que creía que era necesario, relevante y no fácil de decir a alguien cuando lo tienes delante", afirmó en TV3.

La tradición protocolaria se rompió en 2012, cuando Juan Carlos I denegó audiencia a Nuria de Gispert, entonces presidenta de la Cámara catalana, alegando motivos de salud. Carme Forcadell también solicitó encuentro con Felipe VI para dar cuenta de la elección de Carles Puigdemont, pero no fue recibida y comunicó la investidura por correo.

Dos años después, a la hora de notificar la investidura de Quim Torra, Roger Torrent se negó a acudir a la Zarzuela como gesto de rechazo al discurso que el Rey pronunció el día 3 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal del 1-O.

Toma de posesión el martes

Después de la investidura de Pere Aragonès, la toma de posesión, una vez que el Rey firme el nombramiento y este salga publicado en el BOE, podría celebrarse el lunes que viene por la tarde, según fuentes próximas al dirigente republicano. Todo depende que el nombramiento salga publicado entre el sábado y el domingo.

Al acto, que tendrá lugar en el Palau de la Generalitat, está previsto que acuda Oriol Junqueras. Entre el martes y el miércoles de la semana que viene podría anunciarse la formación del gobierno y la toma de posesión de los consejeros.