Zalla despide en silencio a Joaquín Beltrán, desaparecido en el vertedero de Zaldibar

La familia de Joaquín Beltrán, que ha sido despedido este jueves en silencio por cientos de sus vecinos de Zalla (Vizcaya), ha asegurado que no van a llevar flores “a un vertedero” porque “no hace falta”, ya que “Joaquín no está en Zaldibar”, sino “en casa”, “dentro” de sus familiares y “de todos y cada uno” de quienes le conocieron.

La iglesia parroquial San Miguel Arcángel de la localidad ha acogido este jueves la misa en memoria de Joaquín Beltrán, el trabajador desaparecido en el derrumbe del vertedero de Zaldibar el 6 de febrero de 2020 junto a su compañero Alberto Sololuce, cuyos restos fueron hallados el pasado 16 de agosto.

Tras el oficio religioso se ha celebrado una concentración en la plaza Euskadi en la que varios cientos de personas han guardado cinco minutos de silencio en recuerdo de Joaquín Beltrán antes de que la cuñada del operario desaparecido, Marta Álvarez, leyese un comunicado en nombre de la familia.

Ha recordado que han transcurrido 469 días, “uno tras otro”, desde el 6 de febrero de 2020 y que de nuevo la familia se encontraba en la plaza Euskadi, donde se han celebrado varias concentraciones tras el derrumbe del vertedero, pero que en esta ocasión todo era “distinto”.

Emocionada, Marta ha destacado que “desde hace unos días ya no esperamos a Joaquín”, pero ha asegurado que “tampoco” van a llevar flores “a ningún vertedero”.

“No podemos. Nos negamos. Siempre lo hemos dicho, además no tiene sentido. No hace falta, Joaquín no está allí, ya no”, ha manifestado para añadir que “en Zaldibar han quedado sepultadas muchas cosas, pero no Joaquín”.

Ha indicado que no van a olvidar a Joaquín que “está aquí, está en casa” y está “dentro” de sus hijos Fran, Laura y Pablo y de su mujer Elena, y “de todo el resto de su familia” y “dentro de todos y cada uno de quienes le conocimos”.

Ha insistido en que “en Zaldibar han quedado sepultadas muchas cosas, pero no Joaquín” y ha destacado que con el acto de este jueves han querido recordar “con cariño y con amor” a un hombre “magnífico, generoso, trabajador”, al que “no vamos a olvidar” y que “está aquí, está en casa”.

“La vida debe continuar. Así lo querría él. Hay que seguir, no hay que parar. Debemos arrancar de nuevo y lo vamos a hacer por Joaquín. Encontraremos consuelo y recuperaremos la ilusión. No le defraudaremos”, ha señalado en nombre de toda la familia.

Ha mostrado el “eterno agradecimiento” de la familia a los amigos, vecinos, a la familia Sololuce y “a la gente anónima de buen corazón” que han estado a su lado todos estos meses, así como a “los movimientos ciudadanos y la opinión pública en general”.

También ha agradecido el trabajo de los integrantes del operativo de rescate, personal de emergencias, bomberos, Ertzaintza, forenses, voluntarios, “que no habéis desfallecido en vuestro compromiso de encontrar a Joaquín”.

“Para nosotros lo habéis conseguido. También está dentro de vosotros y no se os va a desprender nunca”, ha señalado.