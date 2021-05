El socialista Ángel Gabilondo lamenta no haber sido capaz de convencer con "propuestas sosegadas"

Tras cosechar el peor resultado del PSOE en unos comicios autónomicos de Madrid en toda su historia, Ángel Gabilondo lamentó que su mensaje "sosegado" no hubiera calado en la ciudadanía. "No he sido capaz de encontrar espacio. No lo he logrado y lo lamento", reconoció el candidato socialista, que intentaba por tercera vez llegar a la presidencia del Gobierno regional y por tercera vez se quedó sin conseguirlo.

De hecho, el PSOE sufrió incluso la humillación de ver cómo ni siquiera será el partido predominante en la izquierda del arco político al verse sobrepasado por Más Madrid, que consiguió la segunda plaza de la noche y se convertirá en el principal partido de la oposición en la Asamblea de Madrid, con los mismos escaños que los socialistas, 24, pero con más votos.

Fue una derrota sin paliativos de los socialistas que comenzó a fraguarse el mismo día que Isabel Díaz Ayuso convocó las elecciones. El PSOE dudó durante unas jornadas si mantener al exministro de Educación o buscar un aspirante alternativo con otro tipo de perfil, más «duro», para hacer frente a Ayuso, frente al tono profesoral y el carácter conciliador de Gabilondo.

Al final, Pedro Sánchez, que se involucró muy directamente en el proceso electoral, decidió mantenerlo y puso a todo a su equipo a trabajar para el éxito del candidato, empezando por su jefe de Gabinete, Iván Redondo, que dirigió personalmente la campaña. Por eso, el peso de la derrota, esta vez, está muy repartido.