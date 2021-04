Se alquila bar de pueblo por 5 euros

"Estamos desbordados porque no esperábamos tantas solicitudes. Desde que el 16 de abril colgamos el anuncio en las redes sociales, nos han llegado casi 700 y no solo de España, también de Italia, Francia y Sudamérica". Así se expresa Ismael Laguna, alcalde de Caracuel de Calatrava, un pequeño pueblo de la provincia de Ciudad Real, de 122 habitantes, que busca una familia joven con hijos para regentar el único bar del municipio. El local, que se encuentra "en perfectas condiciones para su uso y explotación", incluye terraza de verano.

Las condiciones son inmejorables: el bar se alquila por solo 5 euros al mes y, además, la familia que lo explote tendrá a su disposición una vivienda con cuatro habitaciones, garaje, patio y corral a cambio de pagar un alquiler mensual de 150 euros. Se exige que tenga, al menos, dos hijos en edad escolar y se valorará su experiencia en la hostelería.

"Un pueblo sin bar es un pueblo sin alma"

El objetivo es "frenar la despoblación, y que la familia que venga se quede a vivir aquí y, de paso, dar vida a Caracuel porque un pueblo sin bar es un pueblo sin alma y la gente me pide en la calle que lo abramos ya para tener un sitio donde reunirse", subraya el alcalde de este municipio que en los 60 llegó a contar con 500 vecinos. "A los pueblos hay que mantenerlos vivos porque si no, no quedará nadie", puntualiza este regidor de la España vaciada al que no le faltan ideas para relanzar el suyo: ha presentado a la Junta de Castilla-La Mancha los proyectos "Carcuvium, caminos y culturas" -para aprovechar turísticamente la microrreserva de la Laguna de Caracuel, un yacimiento íbero y su castillo árabe- y "Caracuel, un pueblo de cuento".

Laguna atribuye la avalancha de solicitudes a la crisis por la pandemia: "Se han puesto en contacto con nosotros muchos profesionales de la hostelería en paro o que han tenido que cerrar su negocio y también mucha gente que no tiene nada". Precisamente la pandemia -Caracuel no tiene actualmente casos positivos- obligó hace un año a cerrar el bar: "Coincidió con el final del contrato de alquiler y no lo renovamos por miedo, porque aquí el 70% de la población es mayor". También han recibido peticiones de gente que desea dejar la ciudad. "Nos dicen que quieren venir a vivir a un pueblo pequeño, tranquilo y bien comunicado, porque estamos a 15 kilómetros de Ciudad Real". Caracuel tiene un centro de internet, una tienda, una farmacia, un consultorio médico, una biblioteca, instalaciones deportivas y taxi. Ponto también volverá a tener bar.