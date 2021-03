Hana Jalloul Muro, la número dos de la lista del PSOE para Madrid "orgullosa" de sus raíces aragonesas

"Nunca he dejado de estar en Sabiñánigo; es una parte esencial de mi vida. También hemos vivido algunos años en el Líbano, pero nací en Zaragoza, me crie en varios colegios y toda mi vida hasta el día de hoy, que tengo 42 años, he estado yendo veranos, Semana Santa.... a Sabiñánigo. Mi niñez la he vivido ahí: desde las tortas, el empanadico y las romerías hasta irme a esquiar con mis primos". Así se presentaba hace poco más de un mes Hana Jalloul Muro, la recién elegida número dos de la lista del PSOE para la elecciones en Madrid, en una entrevista para HERALDO.ES. La política se convertía entonces en protagonista por ser víctima de insultos xenófobos y racistas en las redes sociales. Y este martes también ha copado los titulares han ser confirmada en el segundo puesto de las listas del PSOE-Madrid a las elecciones del 4 de mayo.

La actual secretaria de Estado de Migraciones se siente muy orgullosa de sus raíces: "Aragón es mi vida". Su padre es uno de los muchos libaneses que recaló en Zaragoza para cursar estudios de Medicina en la Universidad. Conoció a su mujer mientras estudiaba y formaron una familia con cuatro hijos. Hana creció en Sabiñánigo. "Como es un pueblo pequeño todo el mundo nos quería y nos conocía como las sobrinas de Fina. Mi abuela y mis tíos tenían un bar en Zaragoza y han vivido toda la vida ahí hasta que falleció mi abuela (murió en Madrid, con nosotros) ", evocaba en la entrevista.

Hana Jalloul habla cuatro idiomas y es doctora por la Universidad Complutense de Madrid en el departamento de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, ha participado en dos proyectos de la Comisión Europea en Líbano.

Jalloul fue diputada en la Asamblea de Madrid hasta que el 28 de enero del año pasado fue designada como la secretaria de Estado de Migraciones. Entonces, la dirigente socialista se vio expuesta en las redes sociales a insultos racistas y xenófobos con descalificaciones como "mora" o "inepta prevaricadora, la primera que habría que deportar", Insultos que atacaban su origen y que denunció públicamente. "¿Cómo nos atrevemos a insultar a gente con mentiras? Soy una persona española muy orgullosa de mi origen tanto aragonés como libanés. Además, como representante público tengo que salir a denunciar y proteger a esas personas a las que cada día se les insulta y no tienen derecho a defenderse", dijo entonces, poniendo en valor que España es un "país responsable y solidario".

Hana Jalloul se muestra "emocionada" y "orgullosa" por la "confianza" que han depositado en ella para convertirse también en portavoz de la candidatura socialista a las elecciones madrileñas. El candidato a presidente, Ángel Gabilondo, define a Hana como una "mujer líder, muy de izquierdas y muy feminista, brillante académicamente y una trabajadora incansable".