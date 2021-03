Comprobar Sorteo Extra del Día del Padre 2021 de la ONCE: resultados del 19 de marzo

El día en el que se felicita a todos los padres de España tiene en los Juegos ONCE una forma muy especial de celebración. Año tras año, la Organización Nacional de Ciegos propone su Sorteo Extra Día del Padre, con un boleto ganador que se lleva 17.000.000 euros. Es el premio máximo para el cupón que tenga los cinco dígitos ganadores en el orden correcto, y cuya numeración de serie entre el 1 y el 100 coincida con la seleccionada de forma aleatoria como ganadora. Es el único premio de este sorteo que no está exento de tributación; los siguientes no superan los 40.000 euros y, por lo tanto, llegan íntegros a quienes los consigan. Un excelente modo de celebrar el final del invierno, el inicio del fin de semana y el cierre del día de homenaje a los padres, que la ONCE ha anunciado durante el último mes con herramientas publicitarias muy inclinadas al refuerzo de lazos familiares.

Cada uno de los cupones con la cifra ganadora del premio máximo y distinto número de serie se llevarán 40.000 euros: son 99. También hay 900 premios de 1.500 euros para quienes tengan un billete con las cuatro últimas cifras premiadas, 9.000 premios de 100 euros a quienes tengan números con las tres últimas cifras iguales a las del primer premio, 90.000 recompensas de 10 euros a quienes tengan las dos últimas cifras acertadas y un reintegro de 5 euros a quien tenga un cupón con el último número idéntico al recompensado con los 17 millones de euros. Es el más importante de otros sorteos ONCE con botes millonarios también previstos para este 19 de marzo, como el Cuponazo XXL, el SuperOnce o el Eurojackpot.

Actualización de los resultados a partir de las 21.30.

