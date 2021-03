Día del Padre 2021: 10 frases célebres para felicitarle

Este viernes, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre. Para celebrarlo, nada mejor que pasarlo con nuestro progenitor, disfrutando de un tiempo juntos, algo muy valorado en este año pandémico. Por ejemplo, disfrutando de planes tan originales como un picnic con estrella Michelin o de una experiencia en la nueva tirolina Ordesa Pirineo que se inaugura este fin de semana. Y si eres de los que prefiere hacer un regalo, echa un ojo a las propuestas 'made in Aragón' que te proponemos en este artículo, algunas tan originales (más allá de la típica corbata o colonia) como un pastel con bigote o una joya unisex.

No obstante, no hay por qué gastarse dinero (ni salir de casa, y más teniendo en cuenta la DANA que llega a Aragón con temperaturas bajo cero y hasta nieve) para demostrar a nuestro padre cuánto le queremos. Solo hacen falta creatividad y ganas: si vivís juntos, puedes prepararle su receta favorita, disfrutar con él de una partida a juego de mesa, sorprenderle con una foto o vídeo casero... El año pasado, en un día del Padre marcado por el confinamiento, no quedó otra que apostar por soluciones caseras y virtuales para que nuestro padre no se quedara sin detalle. Sin embargo, en esta "nueva normalidad", para muchos, ya sea por no vivir en la misma localidad, o por las circunstancias marcadas por la pandemia, este año tampoco va a ser posible visitar a nuestros familiares.

Por ello hemos querido recopilar frases célebres de autores que a lo largo de la historia han reflexionado sobre la figura paterna, y que pueden servirte para felicitar a tu padre en la distancia. Un detalle para transmitir el amor que sientes por él haciéndosela llegar a través del correo electrónico o WhatsApp.

"Un buen padre vale por cien maestros". Jean Jacques Rousseau

"Un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil, un padre es el que da el amor". Denis Lord

"Un hermano es un consuelo, un amigo es un tesoro, un padre es ambos". Benjamin Franklin

"Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre". Gabriel García Márquez



"El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día", Leon Battista Alberti

"El hacer del padre por su hijo es hacer por sí mismo". Miguel de Cervantes



"No hay palabra ni pincel que llegue a manifestar amor de un padre". Mateo Alemán



"No importa qué tan lejos vayamos, nuestros padres siempre estarán con nosotros". Brad Meltzer



"El sueño del héroe, es ser grande en todas partes y pequeño al lado de su padre". Víctor Hugo