Díaz Ayuso la lía con sus polémicas declaraciones sobre la violencia de género

"También hay violencia sobre el propio hombre. De hecho, sufre incluso más agresiones que nosotras. Contra los menores, mujeres con mujeres... Hay todo tipo de violencia. Yo entiendo que hay una violencia concreta que se puede atestiguar y existe y hay que erradicarla pero hay muchos problemas de los que se habla menos". Estas declaraciones sobre el feminismo de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a María Teresa Campos, en su recién estrenado programa 'La Campos Móvil' en Telecinco, han desatado la polémica y encendido las redes sociales con comentarios contra la dirigente popular.

Además, Ayuso aseguró que no se puede rechazar al hombre como "enemigo eterno". "Cuando en la inmensa mayoría de los casos policías, jueces, fiscales, guardias civiles, personas que trabajan al lado de mujeres maltratadas... ¿Qué pasa con todos ellos? ¿No son hombres? ¿Mi hermano, mi sobrino... Son hombres que cuidan a las mujeres y que las quieren igual. Y que también creo cuando se politiza en exceso llega un momento en el que nos victimiza y luego algunas personas buscan ventaja por el hecho de ser mujer y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero llegar a los mismos sitios, trabajando como todos", añadió en la extensa entrevista, en la que se trataron muchos temas y no solo de política, también de música o del barrio de la presidenta madrileña, entre otros.

Críticas

'¿Esta señora está bien'?', 'Esta señora va de la mano de Vox', 'A Isabel le gusta ser tonta'... Son algunas de las críticas contra Ayuso, que también han salpicado a la veterana periodista. 'Vaya barbaridad que ha dicho la tal Ayuso, y más barbaridad que la señora Campos no la haya rebatido... Jubilaté ya!', es otro de los comentarios.

En su nuevo programa, 'La Campos móvil', la veterana periodista se ha estrenado este miércoles con la presidenta de la Comunidad de Madrid, "un personaje del que se habla mucho, que tiene muchas cosas que decir y que ha hecho muchas cosas, que a unos les gustarán y a otros no".

El día del rodaje, las imágenes de las dos en la Puerta del Sol generando un gran revuelo se hicieron virales en las redes sociales. Campos decidió estrenarse en el kilómetro cero, donde arrancan las carreteras radiales de España, bajo la sede de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Tras Ayuso vendrán personajes de otra índole, como artistas. Campos no dudó un momento cuando en Telecinco le propusieron subierse a un camión, plató de este novedoso formato.