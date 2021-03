La tormenta política de Cs y PP acaba en bronca en las Cortes de Aragón

La tormenta política naranja estaba en la mente de todos, incluso antes de que empezara la sesión plenaria. Aunque se hablaba de economía, el interés se centraba en cuándo la política eclipsaría el debate. Y tras tibias alusiones desde la izquierda a la "estabilidad", esa que se quebró este miércoles de forma abrupta en Murcia, Madrid y Castilla y León, ha sido el consejero de Hacienda, Carlos Peréz Anadón, el que ha desatado el 'tsunami'. Y lo ha hecho después de que el diputado popular Javier Campoy echara en cara a la consejera de Economía, Marta Gastón, que el “cuatripartido de éxito” más social y verde ha fracasado en la gestión económica de la pandemia. La despectiva fórmula que ha utilizado media docena de veces para referirse a la coalición que gobierna Aragón ha sido la gota que ha colmado el vaso. Han sido, precisamente, el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, y el coordinador autonómico de Cs Aragón, Daniel Pérez, los que han permanecido más callados.

Los ánimos estaban caldeados, tras el anuncio del PP de que votará en contra de la toma en consideración de un proyecto de ley para subir tasas públicas, y de las intervenciones críticas con el Gobierno de la diputada Carmen Susín, que no le han gustado al consejero. Y lo ha dejado claro. “Tienen fe en su partido, señores del Partido Popular, que se permiten hoy decir que el PP dice lo mismo en todos los sitios”, les ha replicado. Con lo que ocurre en Madrid, en Murcia... Pero no se ha quedado ahí. En un 11 de marzo, aniversario de la masacre de Madrid que dejó 191 muertos, ha afeado a los populares que hace 17 años “seguían manteniendo que el atentado fue fruto de ETA”. Desde la bancada popular le han recriminado este comentario, con un cruce de reproches entre la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y la portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, que pedía “un poco más de patriotismo”.

Minutos más tarde, el propio Pérez Anadón ha pedido, con la boca pequeña, que no se entienda mal su intervención. "No he sacado ningún tema escabroso. "Hay días que todos tenemos flojos. Esos días, un poco más de contención", ha recomendado. Porque a él la política le "encanta", "pero de cierta altura", ha ironizado.

También el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha criticado los ataques del PP al cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA). “Hombre, señorías de Cs y del PP, venir a hablar de roces entre la coalición y broncas entre los socios de Gobierno…”. Les ha pedido que sean “un poquico más humildes”. Se escuchaba de fondo a Anadón pedirles que estuvieran “al menos calladicos”.

Las referencias al feminismo, y a la cogobernanza de la diputada de Vox Marta Fernández han causado revuelo entre las parlamentarias. Carmen Martínez, de CHA, le ha espetado a la de Vox: "Si no cree en la cogobernanza, ¿por qué ponen un candidato para presidir el Gobierno de Aragon?". "Porque somos constitucionalistas", le ha contestado Fernández, a voz en grito, desde su escaño. "¿'Constiqué'?", se oía desde la bancada socialista. Respecto al feminismo, ha sido la podemista Erika Sanz una de las que le ha replicado: "No queremos ser nosotras las que paguemos esta crisis".