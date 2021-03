Meter pan congelado en el horno no te convierte en panadero

El Tribunal Supremo ha determinado, en una sentencia del 18 de febrero, que los establecimientos que se limitan a hornear barras de pan y no a elaborarlas desde el principio no pueden ser considerados como panaderías.

El pleito que Lupa, una cadena de supermercados de Cantabria, interpusiera al Ayuntamiento de Santander, que pretendía cobrarle no solo por el "comercio al por menor de cualquier clase de producto alimenticio" sino también como "despachos de pan" por hornear barras de pan precocinadas, ha terminado en la máxima instancia judicial a nivel nacional.

La marca consideraba que estaba tributando de más por algo que no hacía, y terminó elevando su recurso hasta el Tribunal Supremo. Para los magistrados, "el horneado final no es un trabajo que requiera ni de grandes conocimientos especializados, ni de complejos procesos, ni de medios o aparatos inaccesibles para los consumidores”. "A lo sumo podría admitirse que esa fase de cocción o calentamiento del pan congelado concluye o remata un proceso productivo, pero no lo totaliza en absoluto".

“No constituye la totalidad del proceso que, a partir de la mezcla y amasado de las materias primas o ingredientes, concluye con el pan elaborado y listo para la venta”, ha concluido el Supremo. La sentencia tiene efectos sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

La sentencia supone la anulación de 56 liquidaciones efectuadas por el consistorio de Santander a 14 supermercados por un valor superior a 21.000 euros que se imputaron a los comercios en cuestión cuando el Tribunal Económico-Administrativo Regional dio luz verde en un principio al cobro de ese Impuesto.