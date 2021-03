Correos instalará cajeros automáticos en un centenar de oficinas

Correos continúa con la diversificación de su negocio aprovechando su presencia en buena parte del territorio donde los bancos no llegan o donde, directamente, han abandonado su presencia. La compañía pública postal ha iniciado la instalación de cajeros automáticos en 109 oficinas de toda España. Ya hay diez terminales instalados en ocho oficinas de Madrid, más otros dos ubicados en una oficina de Barcelona y otra de Valencia, y la previsión es completar la extensión a lo largo de este año.

Además, Correos ha anticipado que está analizando la posible instalación de un número de cajeros aún por determinar en zonas rurales. En concreto, "en localidades que no dispongan de ninguna oficina bancaria", según explica la empresa, pero sí cuenten con algún punto de atención de Correos.

Los cajeros que estarán en las oficinas de Correos pertenecen a la empresa Euro Automatic Cash -compañía española experta en la gestión de flotas de cajeros automáticos, respaldada por el Grupo Banco Santander y Crédit Mutuel-, y que fue la que obtuvo la adjudicación en la licitación de este proyecto.

En principio, los clientes que utilicen estos cajeros para retirada de efectivo no tendrían por qué pagar ninguna comisión, si se encuentran dentro de las 50 entidades con las que Euro Automatic Cash tiene acuerdos para que usen sus terminales de forma gratuita. Aunque ello no impide que el banco sí tenga que pagar a la entidad de los cajeros por cada uso que realicen sus clientes, como ocurre en todas las redes donde se avisa al usuario de cualquier posible cargo ante de sacar dinero.

Con esta inicitiva, Correos continúa avanzando en su línea estratégica de acercar sus servicios a los ciudadanos y ofrecerles nuevas prestaciones que faciliten su día a día. El pasado mes de septiembre, Banco Santander firmaba un acuerdo con la compañía postal para garantizar su presencia en las todas las zonas de España a las que la entidad ya no llegaba, y que serán cubiertas por la red de oficinas postales de la compañía pública. El pacto supone que el banco usará la plataforma de 4.675 establecimientos de Correos: casi 2.500 oficinas y otros 2.282 centros de atención rural.

Las oficinas de Correos sirven a los clientes del Santander para realizar la operativa básica bancaria de la entidad: retirada e ingreso de dinero en efectivo. Esta opción se integra en la aplicación móvil del banco para los clientes que ya la utilizaban. Y el resto precisa de una tarjeta bancaria del Santander -así como del DNI, por seguridad- para realizar este tipo de transacciones. Lo puede hacer de forma gratuita los usuarios del banco en las oficinas de Correos ubicadas en localidades donde la entidad no tiene sucursal propia, con dos operaciones al mes.

Además, los carteros pueden llevar dinero a cualquier domicilio de España, una operativa que ya se realiza en otros países europeos. Se trata de una opción similar al conocido como 'giro postal', por el que se realiza ese reparto de efectivo.

El acuerdo supone la implantación de Santander en toda la geografía, debido a la capilaridad que tiene Correos en toda España. De hecho, el banco presidido por Ana Botín comenzará a estar presente -con la operativa básica- en 1.519 municipios donde hasta ahora no operaba. La mayoría, pequeños y medianos pueblos. De hecho, en el 75% de las localidades con menos de 1.000 habitantes donde el banco no está presente existe un punto de atención de Correos, lo que permitirá a Santander llegar al 66% de la población que hasta ahora no disponía.