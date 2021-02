Detenido en Madrid un hombre que simuló ser sanitario para comprar y hacer pruebas falsas del Covid

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un individuo como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental e intrusismo laboral por realizar falsas pruebas de detección de Covid-19, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

El detenido simulaba ser médico o enfermero sin tener ninguna titulación sanitaria para poder comprar en un centro el material necesario para realizar las falsas pruebas a domicilio o en lugares de trabajo.

Una de las víctimas sospechó del protocolo de realización del exudado y al contactar con el laboratorio para corroborar su resultado le comunicaron que no figuraba como paciente en sus bases de datos y no constaba ninguna prueba a su nombre.

El arrestado entregaba a las víctimas un informe falsificado con la imagen de un laboratorio real y firmado por él con el número de un médico colegiado.

Los agentes del grupo de policía judicial de la comisaría de Arganzuela recibieron la denuncia de un varón que había contactado con un sanitario que realizaba pruebas de detección de coronavirus. Este falso médico, que se anunciaba en una página web, se desplazaba al lugar para tomar la muestra y enviar la misma a un laboratorio para su análisis, algo que en realidad no ocurría.

Cuando esta víctima recibió su resultado positivo en un informe médico firmado por un laboratorio no dudó en seguir las recomendaciones de confinamiento y contacto social a pesar de que el resultado de una prueba posterior que le prescribió su verdadero médico dio como resultado negativo.

Días después recibió la llamada de un amigo que también había requerido los servicios de este 'profesional' y sospechaba de la autenticidad de la prueba por la que había pagado la cantidad de 100 euros.

Este le comunica que había comprobado en el centro médico que el falso sanitario no trabajaba en la clínica que decía y que el laboratorio no poseía referencia ninguna de resultados a su nombre. Ambas denuncias se suman a las presentadas por el centro médico para el que simulaba trabajar y el laboratorio que supuestamente expedía los resultados. La investigación continúa abierta ya que no se descarta que otras personas hayan podido ser víctimas y desconozcan actualmente la falsedad de la prueba médica.

El arrestado obtuvo un informe original del laboratorio y posteriormente lo falsificó con fechas, nombres de pacientes y firma. En él adjudicaba de manera aleatoria los resultados ficticios sin realizar el análisis de las muestras en el laboratorio. Los estafados condicionaban sus acciones y comportamiento futuro a esas conclusiones, algo que podía resultar un peligro mayor de contagio para otras personas.