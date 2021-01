Dos ertzainas heridos y dos detenidos en un botellón con más de 30 personas en Vizcaya

Dos agentes de la Ertzaintza resultaron heridos durante la pasada noche cuando intentaban disolver una concentración de más de 30 personas en la localidad vizcaína de Santurce. Los incidentes acabaron con la detención de un varón de 44 años de edad, acusado de sendos delitos de atentado y lesiones, y de otro individuo de 34 por delitos contra la seguridad vial y desórdenes públicos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar hacia las nueve y media de la noche cuando una patrulla en funciones de protección ciudadana, que circulaba por la zona de Mamariga, se percató de la presencia de un grupo superior a unas 30 personas, algunos de ellas sin portar la correspondiente mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad, incumpliendo así las medidas sanitarias contra la covid-19.

En un momento dado, comenzaron a invadir parte de la calzada, dificultando el paso de personas y vehículos, además de increpar y proferir insultos a la dotación policial. Al intervenir los agentes para proceder a su identificación fueron rodeados, acercándose al lugar más personas.

Seguidamente y de manera violenta, fueron agredidos resultando heridos dos agentes, que tuvieron que ser asistidos en centros sanitarios. Uno de ellos ha precisado de sutura quirúrgica en la mandíbula, además de múltiples contusiones por el cuerpo. Al segundo le han colocado una férula de inmovilización en un brazo.

Con la llegada de más recursos policiales a la zona, la Ertzaintza pudo controlar la situación y detener a uno de los presuntos autores de la agresión, por delitos de atentado a agente y lesiones.

En esos momentos, y cuando las patrullas de apoyo se dirigían allí, a la altura de la calle Iparragirre, de acceso a Mamariga, un conductor cruzó su coche delante de los vehículos policiales para obstaculizar su paso y evitar que llegaran al lugar donde estaban siendo agredidos los agentes anteriormente citados. Este individuo también fue detenido por sendos delitos contra la seguridad vial y desórdenes públicos.

San Sebastián y Pasaia

Por otro lado, pasadas las ocho de la tarde de este sábado, un dispositivo preventivo de la Ertzaintza para tratar de garantizar la normativa sanitaria contra la pandemia del coronavirus tuvo que intervenir por la concentración de varios grupos de personas en diferentes calles de la Parte Vieja de San Sebastián en las que fueron lanzadas botellas y material pirotécnico contra los efectivos policiales. Por las redes sociales se había convocado un botellón en la Plaza de la Trinidad.

Finalmente, un total de nueve personas fueron identificadas en dichos altercados, que finalizaron hacia las diez de la noche, según ha detallado la Ertzaintza.

Por último, en Pasaia, poco antes de las nueve de la noche, se tuvo conocimiento de que alrededor de una veintena de personas estaba realizando un botellón en una plaza. Las patrullas de la Ertzaintza fueron recibidas con insultos y el lanzamiento de botellas. Además, un contenedor resultó incendiado. Sobre las 22.30 se recobró la normalidad.

Críticas del sindicato Esan de la Ertzaintza

El sindicato Esan de la Ertzaintza ha denunciado la agresión sufrida esta pasada noche por dos ertzainas en Santurce y ha criticado la "temeridad" de los representantes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Maddalen Iriarte después de que en las últimas jornadas la coalición soberanista cuestionara la actuación de la Policía vasca ante los toques de queda.

En un comunicado, la central sindical ha considerado así "preocupante la irresponsabilidad de quienes desde el altavoz político y mediático dan fuego a la mecha de semejantes sujetos".

"La temeridad de el Otegi y Iriarte no tiene parangón y Esan quiere mostrar su profunda preocupación ante este hecho. Todo no vale en el juego político y los agentes de la Policía Vasca nos negamos a ser muñecos en el juego de evolución política lenta y cobarde en el que se encuentra inmersa la autoproclamada Izquierda Abertzale. No se puede abrir la espita del gas apuntando siempre hacia los hombres y mujeres que componen la Euskal Polizia", ha afirmado.

Esan ha advertido así que quien pretenda "apartar de los valores democráticos que siempre han acompañado a la Ertzaintza y a las diferentes Udaltzaingoak" debe saber que no lo va a conseguir. "Nuestro compromiso con nuestro pueblo sigue firme y es patente en nuestro día a día en las calles", ha añadido.