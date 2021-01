Síntomas falsos, consejos para automedicarse y otros bulos sobre la covid

Síntomas falsos, consejos para automedicarse y otros bulos de diversa índole sobre qué hacer si te infectas de covid, recorren los móviles de los ciudadanos estos días. Lo más importante, según el epidemiólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza, Nacho de Blas, es “quedarse en casa si presentas sintomatología y llamar al médico. Si una persona se automedica, se enmascara los síntomas y puede suponer un grave problema”.

Según explica el epidemiólogo, la covid suele presentarse en tres fases. “Los primeros síntomas -dolor corporal, de cabeza, fiebre, pérdida del gusto y del olfato e incluso diarreas- pueden ser comunes con otros virus, aunque a día de hoy, se han detectado muy pocos casos de gripe y lo más probable es que se relacionen con la covid”, subraya. En la segunda y tercera fase pueden aparecer otros como el cansancio, opresión en el pecho o falta de aire. La covid afecta a nivel respiratorio y también se produce afección neurológica, vascular y digestiva. “Se puede producir hipoxia silenciosa, que es la responsable del cansancio. Por ello, la saturación de oxígeno es un indicador importante”, admite el epidemiólogo. En niños, “el cuadro clínico, a nivel general, suele ser más leve”.

Medicamentos

Algunos mensajes que circulan por redes sociales insisten en que el antibiótico ‘Azitromicina’ es un buen remedio, sin embargo, los expertos aseguran taxativamente que no. “Es una aberración decir que hay que tomar ‘Azitromicina’. Al principio de la pandemia fue polémico porque la OMS lo recomendó, pero más tarde dijo que no funcionaba. Los antibióticos no funcionan contra los virus, al no ser que haya una complicación secundaria bacteriana”, defiende Nacho de Blas. En los mensajes, también se nombran otros medicamentos como la ‘Anitta’ y la ‘Ivermectina’. “‘Anitta’ no está ni siquiera registrado en España, es un producto brasileño. Por su parte, la ‘Ivermectina’ solo existe en nuestro país una pomada para problemas dermatológicos y para veterinaria hay 60 productos, pero no para humanos. Es cierto que se están haciendo estudios con este medicamento, pero aún se está evaluando y no se puede recetar porque es solo para uso veterinario”, añade.

En esta línea, carece de sentido, según los expertos, ingerir jarabes como ‘Acetilcisteína’ y ‘Bromexina’, tal y como se recomienda en un mensaje difundido en redes. “Esos jarabes se utilizan para cuando tienes mocos densos, funcionan como flurificante del moco. Sin embargo, los infectados de covid tienen lo contrario, tos seca, por lo que no tiene sentido utilizarlo”, sostiene Nacho de Blas. El ‘Mentisan’ es otro de los medicamentos para el pecho que recomiendan en las redes y el profesor asegura “que ni si quiera se vende en España”.

Algunos consejos a seguir si te infectas de covid

“Como se precisa un diagnóstico, ante cualquier sospecha, hay que aislarse. Hay que utilizar mascarilla si convives con alguien. No tiene sentido tomarse medicamentos si no tienes fiebre porque enmascaran otros síntomas. Se podría tomar ibuprofeno o paracetamol en el caso de marcar más de 37 en el termómetro”, subraya el epidemiólogo. Después, es necesario llamar al centro de salud, y no acudir al hospital “para no saturar las urgencias” al no ser que sea estrictamente necesario. El médico decidirá si es necesario hacer una prueba de PCR o un test de antígenos teniendo en cuenta los síntomas.

“Como con cualquier enfermedad, hay que comer sano, descansar, estar en un sitio ventilado y en función de la sintomatología será el médico el que decida qué debes tomar. Pero tiene que ser el profesional el que te lo recete, no puedes decidir tu el qué tomar. Es aconsejable ingerir oligoelementos para potenciar el sistema inmune contra cualquier enfermedad”, sentencia Nacho de Blas.

Evitar contagios

Lavarse las manos es importante, pero aún lo es más, según el epidemiólogo, “usar bien las mascarillas”. “Según algunos estudios, la mayoría de contagios se dan por aerosoles y es importante que las mascarillas estén bien ajustadas a la cara y evitar que haya huecos. Algunos países como Alemania y Francia ya estudian que se utilice la mascarilla FPP2 ya que las nuevas cepas se transmiten más fácilmente”, declara el profesor.

Utilizar guantes, según Nacho de Blas, no es una prioridad. “Es más importante tirar de la cadena con la tapa bajada porque se pueden generar aerosoles que ponerse guantes”, subraya. Además, “es de sentido común”, pero es necesario lavar con regularmente y con agua caliente la ropa de cama y desinfectar los baños.