José Luis Martínez-Almeida: "Estoy muy agradecido a Azcón por su reivindicación del municipalismo"

Usted dijo, en referencia a Illa: "No se puede ser ministro de Sanidad y candidato a tiempo partido", pero, ¿por qué es incompatible ser ministro y candidato electoral a la Generalitat y no alcalde y portavoz de su partido?

Porque es ministro de Sanidad en el peor momento de una pandemia; cuando se está en una tercera ola, en un proceso de vacunación que es decisivo…. Y ahora sabemos que está pensando es en las elecciones, que primero iban a ser en marzo, ahora en mayo... Seamos realistas, es muy difícil compatibilizar ser ministro y ser candidato a esas elecciones.

¿Usted cree que el Gobierno central tomó la decisión de intervenir sanitariamente a Madrid en octubre para aumentar la posibilidades de Illa en su carrera hacia la Generalitat?

Desde luego, él sabía que no estaba ejerciendo en exclusiva como ministro de Sanidad. El problema de contagios no lo tenía solo Madrid, sino que estaba en toda España, Para el Gobierno de la Nación fue más fácil buscar un enemigo para distraer la atención. Por eso, con Madrid se adoptaron medidas que eran profundamente injustas, de carácter unilateral, que no se han adoptado por ninguna otra comunidad a pesar de que tuvieron una situación peor que en Madrid.

¿Si hace campaña en Cataluña, parará en Zaragoza, como hizo también Ayuso?

Pararía en Zaragoza siempre que pudiera para aprender de Jorge Azcón. Me parece un alcalde extraordinario y un ejemplo para todos los ediles. Está demostrando cercanía, conocimiento y estar a pie de calle. Le estoy muy agradecido porque lideró, más que una rebelión de alcaldes, la reivindicación del municipalismo.

¿Qué ocurriría si Vox adelanta al PP en las catalanas?

A la vista de las encuestas, no es una hipótesis que manejemos. Además, no es algo que me pudiera preocupar especialmente porque ya he pasado mucho escenarios apocalípticos en relación al PP, y al final siempre hemos sabido salir a flote.

¿A usted le gustaría que de cara a las siguientes elecciones PP y Cs fuesen juntos?

Al margen de si pueden ir o no unidos, la fragmentación del voto del centro derecha lo que implica es la permanencia de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No hay quien gane a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias con tres marcas electorales en el centro y en la derecha. La única forma de ganar es votando al PP, porque somos la única fuerza que es capaz de ser transversal al votante.

En el momento en que haya elecciones e Illa se vaya, ¿le recomendaría a Sánchez una reestructuración un poco más profunda del gobierno?

El problema del gobierno de Sánchez no son las personas, son las políticas.