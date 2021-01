Almeida anuncia que los autobuses serán gratuitos en Madrid de lunes a miércoles y pide no usar el coche

El servicio de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madridserá gratuito "por primera vez en su historia" de lunes a miércoles en la capital para garantizar la movilidad, tal y como ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Así, el regidor ha precisado en declaraciones a los medios que el lunes estará el servicio de autobuses al 70%, debido a los efectos que ha tenido en la ciudad el temporal 'Filomena', aunque se alcanzará el 100% de la flota el martes.

En esta línea, Almeida ha pedido a los madrileños que no utilicen el vehículo privado para favorecer que los servicios de emergencias y de limpieza puedan trabajar en la ciudad durante estos días y ha señalado que más de 300 personas van a trabajar en estos días para limpiar 4.900 marquesinas y despejarlas del hielo acumulado.

Almeida pide no usar vehículo privado y la EMT será gratis hasta el miércoles Víctor Lerena

Además, ha informado de que se mantendrá gratuito el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) durante toda la próxima semana para evitar los desplazamientos de todas las personas que tuvieron que dejar sus coches y no los han podido recuperar. "No van a ser multados, no tienen que retirar sus coches (...) es un esfuerzo ingente el que tenemos que desplegar", ha apuntado el alcalde.

Asimismo, Madrid abrirá todos los aparcamientos públicos desde este lunes, garantizando la limpieza de accesos, rampas y salidas y el Ayuntamiento situará sus grúas municipales en enclaves estratégicos de la M-30 y otros puntos de la ciudad para subsanar posibles incidencias.

"Intensificar más el trabajo"

Almeida ha subrayado que la semana que viene es "decisiva" y tiene que permitir recuperar la normalidad en la ciudad. Además, ha alertado de que, según las previsiones meteorológicas, el miércoles que viene se prevén lluvias y el jueves fuertes rachas de viento. "Esto quiere decir que tenemos que intensificar aún más todo el trabajo que tenemos en la calle", ha apostillado.

Por ello, ha señalado que hay que culminar todo el "esfuerzo colectivo" realizado tras el paso de 'Filomena', la "mayor catástrofe natural que ha sufrido Madrid en su historia reciente", y evitar que las vías públicas estén transitadas por vehículos privados.

"Vamos a tener medios en la calle para aprovechar esas lluvias que vienen el miércoles y jueves, pero también para evitar que como consecuencia de los fuertes vientos podamos llegar a todo el arbolado urbano y tratar de minimizar los riesgos", ha añadido.

El Ayuntamiento ya está en contacto con el Canal de Isabel II para estudiar el estado de las alcantarillas, que a causa del deshielo puede presentar problemas, aunque Almeida ha informado de que ya está movilizando un dispositivo que recorra estos puntos y evite problemas posteriores.

Campaña informativa del uso de transporte público

Así, se pone en marcha una campaña de fomento del uso del transporte público, que incluye el aviso en todos los paneles de mensajería variable de la capital para advertir a los ciudadanos de que realicen sus desplazamientos en transporte público desde el lunes. Además, la capital tiene activado este domingo y este lunes el escenario uno del protocolo de actuación para episodios de contaminación.

Esta información se difundirá también a través de 876.000 mensajes a usuarios de aplicaciones de pago por móvil del SER, en los canales oficiales del Ayuntamiento y a través de sus redes sociales.