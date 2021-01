Vara se disculpa tras sus polémicas declaraciones sobre las vacunas: "Confieso haber pecado de prudencia"

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dejado claro este jueves que no tiene ni ha tenido nunca "duda alguna sobre las vacunas" tras la polémica suscitada por reconocer este jueves que Extremadura iba ahora a un mayor ritmo de vacunación, tras un periodo inicial marcado por la "prudencia para ver cómo reaccionaban los primeros vacunados".

Las palabras de Vara han suscitado una gran polémica en Twitter y han marcado el Pleno de la Asamblea de Extremadura, ya que la oposición -PP, Cs y Unidas Por Extremadura- le ha acusado de sembrar dudas contra la vacuna y le ha pedido una rectificación.

"Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal. No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia. Acudo humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las redes sociales", ha respondido Fernández Vara y lo ha hecho a través de un tuit cargado de ironía.

Mientras él ha estado ausente en el pleno del Parlamento extremeño, su consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha comparecido para explicar el plan de vacunación en la región, a petición de Cs y Unidas por Extremadura (UP), formación esta última que incluso le ha pedido que él y Vara se vacunasen hoy públicamente para "cortar de raíz" cualquier especulación sobre la vacuna contra la covid-19.

Vergeles ha respondido que él se vacunará cuando le toque y ha insistido en que las declaraciones de Vara se han "sacado de contexto" por parte de la oposición y no responden a ningún tipo de negacionismo.

En ese sentido, aunque ha recalcado que la vacuna contra la covid-19 es segura y supone un hito histórico de la ciencia, también ha defendido que "es necesario utilizar el principio de precaución por varias razones", ya que "aunque se han hecho todos los ensayos clínicos, todavía no hay un estudio observacional postaplicación" para contemplar las reacciones adversas.

Esto es lo que lleva a que en el plan de vacunación se recomiende no vacunar a la vez a más del 50% de un servicio sanitario por si hay ese tipo de reacciones, ha indicado.

Por otra parte, el consejero ha destacado que Extremadura está vacunando al mismo ritmo que las otras comunidades autónomas contra la covid-19 y ha precisado que a día de ayer se habían administrado el 44% de las dosis de vacunas recibidas.