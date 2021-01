Galicia, La Rioja y Navarra endurecen las restricciones por el aumento de casos de coronavirus por las Navidades

El Gobierno de La Rioja, el de Navarra y el de Galicia han anunciado el recrudecimiento de las restricciones tras el aumento de casos covid. El Gobierno de La Rioja ha acordado este miércoles el cierre perimetral del área formada por Logroño y los municipios de su área metropolitana de Lardero y Villamediana de Iregua y el cierre de todos los establecimientos públicos no esenciales a las 17 horas desde la medianoche del próximo sábado, 16 de enero.

Estas son algunas de las nuevas medidas restrictivas aprobadas por el Consejo de Gobierno para frenar la curva de contagios en La Rioja, según ha anunciado, en una rueda informativa, su presidenta, Concha Andreu, quien ha recomendado el autoconfinamiento de toda la población, especialmente a los mayores de 65 años.

Ha explicado que estas medidas estarán en vigor hasta el próximo 31 de enero, además de mantener hasta esa fecha el cierre perimetral de toda la comunidad y el toque de queda nocturno de 22:00 a 6:00 horas.

Tampoco se permitirán las reuniones sociales ni familiares de más de cuatro personas pertenecientes un diferente núcleo familiar, lo que ya está en vigor desde el pasado 5 de enero.

Ha justificado estas medidas en la tendencia ascendente de la curva de contagios, con 1.445 casos activos, 9.323 personas en cuarentena y otras 122 hospitalizados por covid-19.

La incidencia acumulada a 14 días es de 597 casos por 100.000 habitantes en La Rioja, donde ya han fallecido 599 personas desde el inicio de la pandemia.

El Gobierno de Navarra también aumenta restricciones

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha decidido adelantar de las 22 horas a las 21 horas el cierre de la hostelería en la Comunidad foral y prohíbe fumar en todas las terrazas, incluidos los barriles exteriores de los locales de hostelería, como medidas frente al Covid-19, ante el incremento de casos que se viene registrando en las últimas semanas.

Las medidas entrarán en vigor el viernes y se prolongarán durante dos semanas. Se incorporan en estas nuevas restricciones la obligación de un aforo de un máximo del 30% en los establecimientos comerciales de media o gran superficie y en los centros comerciales.

Asimismo, solo se permitirá fumar en la vía pública estando parado y no en movimiento, y siempre que se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros.

Por otro lado, el Gobierno recomienda que las empresas y Administraciones públicas puedan flexibilizar las entradas y salidas de personal para descargar de viajeros el transporte urbano en las horas puntas de las principales líneas.

Además, se mantienen el cierre perimetral de la Comunidad foral de Navarra y el toque de queda entre las 23 y las 6 horas. Del mismo modo, seguirá vigente la limitación de un máximo de seis personas y dos unidades convivenciales en las viviendas particulares, aunque se recomienda que en el ámbito domiciliario se encuentre solo la unidad convivencial.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que se está registrando un incremento de la incidencia del Covid-19 y de la tasa de positividad y ha señalado que estas son "semanas absolutamente cruciales".

Galicia adelanta el toque de queda

Galiciaadelanta a partir del viernes el toque de queda a las 22,00 , toda la hostelería deberá cerrar a partir de las 18,00 y los comercios tendrán un horario máximo hasta las 21,30 horas. Estas medidas se suman a las recomendaciones de evitar al máximo las reuniones o encuentros con no convivientes, que están limitadas a cuatro personas en toda la comunidad, y de llevar a cabo únicamente actividades "esenciales".

De estas medidas y recomendaciones ha informado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una rueda de prensa posterior a la reunión del comité clínico de este martes. En ella, informó de que, con carácter general, "no hay ningún ayuntamiento que no esté sometido" a restricciones en toda Galicia y todos quedan comprendidos en los dos niveles más altos de protección conforme al protocolo establecido.

Feijóo ha hecho la "recomendación" de llevar a cabo solo "lo esencial", como es "acudir al médico, colegios, cuidado de mayores y menores, acudir a comercios a comprar enseres indispensables y acudir con normalidad al trabajo", si bien en este punto ha hecho hincapié en que "siempre que sea posible" se recupere el teletrabajo.

Las principales restricciones son un máximo de cuatro personas en reuniones públicas y privadas. En este punto, y dado que toda la hostelería cerrará a las 18,00 horas, Feijóo ha pedido "no sustituir" estos encuentros en los bares y restaurantes en los domicilios privados, esto es, no realizar reuniones de no convivientes entre las 18,00 y las 22,00 horas, del toque de queda nuevo.

El comercio deberá cerrar a las 21,30 horas, las tiendas seguirán con aforos reducidos al 50 por ciento, la vigilancia en centros comerciales se reforzará y están prohibidos los usos comunes.