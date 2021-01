En España ya se han detectado 60 casos de la cepa británica

En España ya se han detectado 60 casos de la cepa de coronavirus británica y otros muchos están siendo estudiados por las comunidades autónomas, según ha informado la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra.

No obstante, y pese a que se ha observado que esta cepa provoca una mayor transmisibilidad de la enfermedad, aunque no aumenta la gravedad de la misma, Sierra ha comentado que, por ahora, no se ha observado que esté teniendo un impacto en la tasa de incidencia de contagios en España.

"Lleva varios meses circulando en Reino Unido, y lo lógico es que estemos encontrando casos tanto en España como en el resto de países europeos. Parece que es más transmisible, pero no que provoque casos más graves o más hospitalizaciones", ha detallado.

Sin embargo, la doctora ha destacado la necesidad de estar "muy atentos" a la evolución tanto de esta cepa como del resto que puedan surgir. "En España estamos trabajando en aumentar la capacidad de secuenciación para ver ésta y cualquier otra variante que pueda surgir", ha zanjado.