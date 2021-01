CSIF pide a Educación que sopese suspender clases el viernes por la borrasca

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha pedido al Departamento de Educación que valore suspender la jornada escolar del viernes en determinadas zonas de Aragón ante el aviso de fuertes nevadas, especialmente en la provincia de Teruel y en el Pirineo.

Esta medida excepcional evitaría poner en riesgo a alumnado y docentes en sus desplazamientos a los centros escolares, ha destacado CSIF en una nota de prensa, en la que el sindicato urge al Departamento de Educación a que reaccione "con celeridad y prudencia", en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología, para evitar riesgos.

CSIF apunta además que en otras comunidades autónomas se han tomado decisiones en este sentido, como Castilla La Mancha, cuya consejería de Educación ya avisó el martes de que se suspenden las clases en todos los centros educativos el viernes ante la previsión de fuertes nevadas.

Asimismo, el sindicato reclama a Educación instrucciones y protocolos claros para los centros y profesorado sobre cómo actuar en caso de fuertes nevadas.

CSIF recuerda que el año pasado hubo una fuerte nevada en enero que colapsó la red de carreteras de parte de Aragón y obligó a cancelar muchas rutas escolares, y hubo profesores que no pudieron llegar a su centro de trabajo y otros que no pudieron regresar a sus casas, por lo que insiste en reclamar protocolos claros y que prime la seguridad de los alumnos y docentes, y que la administración actúe con "compresión y flexibilidad" si un docente no puede ir a trabajar por la situación meteorológica, y no lo sancione.

Además, denuncia las temperaturas "gélidas" que se han encontrado este jueves en muchos centros tras 15 días cerrados sin calefacción. "No son condiciones adecuadas para trabajar y dar clase, además obligados a mantener las ventanas abiertas por la covid", concluye Csif.