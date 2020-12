Viajar para ver a la suegra, sí; desplazarse a la segunda residencia con la familia, no

Ninguna normativa puede abordar la ingente casuística que se presentará esta Navidad. La situación es mucho más compleja que el pasado verano, porque la coyuntura epidemiológica, tras la segunda ola, ahora es mucho más delicada y ha provocado que haya muchas más restricciones. No obstante, he aquí algunas respuestas.

1. ¿Puedo a desplazarme para encontrarme con mis familiares? En principio, sí, siempre que vivan en territorio nacional. Todas las autonomías tienen previsto, sino hay un empeoramiento de la situación epidemiológica, permitir los traslados entre municipios, provincias y comunidades siempre que sea para reunirse con los allegados más cercanos. No obstante, hay que tener en cuenta las posibles restricciones perimetrales de las comunidades de origen y destino. Algunas autonomías estudian abrir sus 'fronteras' solo unos días de la Navidad. Cabe recordar que en este estado de alarma, a diferencia del de la primera oleada, los gobiernos autonómicos son autoridades delegadas y tienen la última palabra sobre las restricciones en sus circunscripciones.

2. ¿Puedo ir a mi segunda vivienda con mi familia? Solo si está en la misma comunidad en la que se reside habitualmente o si en esa autonomía viven parientes muy cercanos con los que pasar las fiestas, porque el plan pactado entre las autonomías y Sanidad contempla que el confinamiento perimetral regional se mantenga entre el 23 de diciembre y el 6 de enero para cualquier desplazamiento que no sea imprescindible o de reagrupación familiar.

3. ¿Puedo irme con mis amigos a una casa rural esta Navidad? Solo en el caso de que no haya que traspasar una 'frontera' autonómica y siempre que se respeten el resto de normas vigentes como no sobrepasar las 10 personas. No obstante, las autoridades sanitarias desaconsejan vivamente este tipo de encuentros en los que se mezclan varias burbujas de convivencia, si bien no están prohibidos. La idea del programa aprobado este miércoles es que esta Navidad no se produzca ningún viaje por turismo u ocio de larga distancia. Nada, por tanto, de escapadas a la playa o la montaña fuera de la región de residencia.

4. ¿Cómo demostrar que estoy viajando a ver a mis padres, hermanos o hijos a otra comunidad? El acuerdo suscrito no prevé ningún procedimiento concreto para demostrar que se viaja para encontrar a la familia y no por motivos turísticos. Por el momento no se contempla que las familias se expidan a sí mismas salvoconductos. Llegado el caso, los agentes de la autoridad (Guardia Civil, Policía Nacional, cuerpos autonómicos, forales o municipales) serán los encargados de discernir según su criterio si el viajero es un posible infractor y elevar la consiguiente propuesta de sanción. En cualquier caso, Sanidad espera que la ciudadanía cumpla con las normas y entienda que la movilidad tiene que seguir restringida en extremo para evitar una nueva oleada.

5. ¿Cómo van a controlar las autoridades los aforos en los domicilios privados? Como en el caso de los viajes, ni Sanidad ni las autoridades autonómicas tienen ningún plan para controlar si en las casas se reúnen más de las diez personas permitidas. El allanamiento de los domicilios privados es una cuestión muy sensible a la que ninguna administración quiere entrar. Una vez más, las autoridades apelan al sentido común de la ciudadanía.

6. ¿Qué significa el toque de queda a la 1.30? Esa hora, que las autonomías pueden adelantar, es el tope para irse a casa, no para cambiar de domicilio y seguir la fiesta en otro lugar. El plan subraya expresamente que la ampliación del toque de queda es "únicamente para permitir el regreso al domicilio" y "no para desplazarse a diferentes encuentros sociales".

7. ¿Podemos sacar a la abuela de la residencia? Sí, aunque viva en otra comunidad. Sanidad, no obstante, recomienda que los mayores durante las vacaciones estén en un solo domicilio y que se relacionen con el grupo más estable posible.

8. ¿Habrá eventos típicamente navideños? Sí, pero se recomiendan cabalgatas estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso, campanadas virtuales o retransmisiones de eventos navideños por televisión u otras opciones telemáticas. No están permitidos eventos presenciales con elevada afluencia de público, salvo que se garantice el cumplimiento de lo establecido en el documento 'Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19 en España'.

9. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Podrán regresar a casa sin problemas? A los estudiantes se les insta a limitar las interacciones sociales y extremar las medidas de prevención los 10 días anteriores. Una vez en casa, deben limitar los contactos, respetar su burbuja de convivencia e interactuar sobre todo al aire libre en lugar de en el interior.

10. ¿Cómo serán las celebraciones religiosas? Las ceremonias en espacios cerrados seguirán las normas de aforo establecidas en cada comunidad. Se recomienda evitar los cantos y usar en su lugar música pregrabada, así como las muestras físicas de devoción o tradición (besos, contacto sobre imágenes, esculturas, etc.), sustituyéndolas por otras que no conlleven riesgo sanitario. La celebración de eventos religiosos, tales como la misa del gallo, no será óbice para el cumplimiento de la regulación relativa a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Se recomienda ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.